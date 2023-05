Novák Katalin: Ferenc pápa látogatása erősítette a magyarság összetartozásának érzését

Jó volt magyarnak lenni a pápalátogatás idején is, és jó volt azt látni, hogy a szentatya is milyen nagyra értékel bennünket, magyarokat. Egyebek mellett erről beszélt a köztársasági elnök a közmédiának adott exkluzív interjúban. Novák Katalin hangsúlyozta: Ferenc pápa apostoli látogatása történelmi jelentőségű volt. „Olyan muníciót, olyan erőforrásokat kaptunk tőle, amelyekből a következő években is építkezhetünk” – fogalmazott az államfő az M1-nek adott exkluzív interjúban.