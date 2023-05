Kerekasztal-beszélgetés: vissza kell térni a józan észhez

A józan észhez, a normalitáshoz való visszatérés fontosságát hangsúlyozták a felszólalók a No Woke Zone című kerekasztal-beszélgetésen a Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC Hungary) csütörtökön Budapesten. Jovan Palalic, a Szerbiai Néppárt főtitkára kiemelte: az alapvető értékeket – mint amilyen a nemzeti identitás, a kereszténység, a nemzeti egyház és a családok – mindenáron meg kell védeni.

A beszélgetést moderáló Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója úgy fogalmazott: „a woke nem valami, hanem valaminek, illetve sok mindennek a hiánya. Hiányzik belőle a józan ész tisztelete, a nyugati kultúránk szeretete, a családi intézmények támogatása és a gyermekeink védelmezése”. Azt mondta: a woke világ a civilizációnk alapjai ellen indított támadást.

„Támadják hitünket, zsidó-keresztény kulturális gyökereinket, családjainkat és közös történelmünket” – folytatta, hozzátéve: a woke ideológia lobbistái ott vannak mindenhol.

„Elérték, hogy magukat nőnek gondoló férfiak együtt sportolhassanak valódi nőkkel. Elérték, hogy a női ruhába öltözött elítélt férfi bűnözők női börtönökbe vonulhassanak. Sőt elérték azt is, hogy óvodáinkban, iskoláinkban +drag queenek+ és egyéb személyiségzavarral küzdő előadóművészek léphessenek fel” – sorolta a példákat.

Törcsi Péter felidézte, hogy húsz-harminc évvel ezelőtt a nyugati világ nagy részében a józan ész volt a politika, az egyének, a családok és a vállalkozások legfőbb szervező ereje. Ma ez az állítás már nem feltétlenül igaz – állapította meg. Hozzátette:

a woke lobbi legnagyobb bűne az, hogy mindenkit kiábrándított a Nyugatból.

„Tegyük újra naggyá a Nyugatot” – buzdított Törcsi Péter, megjegyezve: bár sokan gondolják, hogy a felmentő sereget keleten kell keresni, valójában csak a nyugati világ mentheti meg önmagától és a külső veszélyektől is a Nyugatot.

Gladden Pappin amerikai professzor, a Dallasi Egyetem docense arról beszélt, hogy a woke mindenkit elszigeteltté és gyengévé tett, az emberi természet ugyanakkor végül úgyis feléleszti önmagát. Kijelentette: az egyetlen módja annak, hogy újra „összekapcsolódjunk és erőssé váljunk” az, ha a konzervatív kisebbség hallatja a hangját a globális-liberális elittel szemben.

Arra a kérdésre, hogy radikálisan kell-e fellépniük a konzervatívoknak, a professzor Orbán Viktor kormányfő szavaira visszautalva úgy fogalmazott: a liberális ideológiák – akárcsak a vírusok – megjelennek, elterjednek, és végül eltűnnek.

„Magyarországon, ahol még mindig egy normális társadalomban élünk, meg kell őrizni ezt a normalitást. Meg kell várnunk azt, hogy a vírus, az őrület elmúljon, de végül el fog múlni” – mondta.

Gladden Pappin úgy vélte: a woke ideológia pusztít, összeomlást eredményez és szétrombolja a közösségeket. Ezt a pusztítást jól mutatja a drogok legalizálásának terjedése is az Egyesült Államokban, Washingtonban például „már az utcán érezni a marihuána borzalmas szagát” – jegyezte meg.

A gyermekek védelmével kapcsolatban kijelentette: vissza kell állítani az emberek, a szülők önrendelkezési jogát annak érdekében, hogy megőrizzük közös értékeinket.

Jovan Palalic, a Szerb Néppárt főtitkára azt hangoztatta, hogy Magyarország és Szerbia igazi „no woke zone”. Szerinte a két ország ugyanazokat a harcokat vívja és soha nem állt még ennyire közel egymáshoz, mint most. A politikus azt mondta, Európának újra kell értelmeznie a nemzet fogalmát, mert csak így védheti meg magát az egész közösséget leromboló „liberális eróziótól.”

Jovan Palalic kiemelte: ha az emberek identitását összezúzzák, hőseik emlékét és őseik hagyatékát kitörlik, akkor manipulálhatókká válnak. Ennek elkerülése érdekében fontosnak nevezte a közös értékek terjesztését, az együttműködést és a hit megerősítését.

Az alapvető értékeket – mint amilyen a nemzeti identitás, a kereszténység, a nemzeti egyház és a családok – mindenáron meg kell védeni – szögezte le a főtitkár.

Kitért a nyolc halálos áldozatot követelő szerbiai iskolai lövöldözésre is, amelynek kapcsán elmondta: az iskola nemcsak a tanulás, hanem az egészséges személyiség felépítésének, kidolgozásának színhelye is. Ezért szülőként is felelősséget kell vállalnunk – hangoztatta.

Francesco Giubilei, az olasz Nazione Futura elnöke ugyancsak azt emelte ki a beszélgetésben, hogy vissza kell térni a normalitáshoz. Úgy fogalmazott, a woke probléma a „kisebbség zsarnoksága”, amellyel a normális emberek szemben állnak.

Mint mondta, a liberális kisebbség meg akarja változtatni a hagyományokat, az értékeket, az identitást. Példaként megemlítette, hogy az Európai Parlamentben a napokban döntöttek az „LMBTQ-Krisztus” megfestéséről, a Netflix szolgáltató filmjében pedig feketeként ábrázolják Kleopátrát.

Kiemelte, hogy a konzervatívoknak ki kell állniuk a nemzetért, a családért, ugyanakkor nem szabad radikális módszerekkel védekezniük a liberálisok ellen, mert akkor pont ugyanazt a játékot játszanák, olyanná válnának, mint ők. Megjegyezte: a migrációs kérdésben sem a migránsokkal van probléma, hanem azzal, hogy Európa meg akarja változtatni az a módot, ahogyan él.

Francesco Giubilei kiemelte a 2024-es EP-választások jelentőségét, szerinte ez az első alkalom lehet, hogy a konzervatívok többségbe kerüljenek, és „vissza tudjunk térni a normalitáshoz”.

A társadalom két pilléren alapszik, ezek pedig az iskola és a család – jelentette ki, majd azzal folytatta, hogy a gyermekek védelme érdekében az ideológiának kívül kell maradnia az iskola falain. Nem beszélhetünk genderkérdésekről 7-8 éves gyerekeknek – mondta.