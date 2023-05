A közmédia munkatársainak közös sikere a pápalátogatás színvonalas közvetítése

Történelmi feladat volt a közmédia számára Ferenc pápa háromnapos látogatásának közvetítése, amely tartalmi és technikai oldalról is legmagasabb szakmai színvonalon valósult meg. A professzionális, összehangolt munka eredményeként a közmédia az idei év – nemcsak vallási, hanem közéleti szempontból is – legfontosabb eseményének közvetlen élményét adta át a nézőknek és hallgatóknak, így azok is részesei voltak Ferenc pápa látogatásának, akik személyesen nem lehettek jelen a katolikus egyházfő nyilvános budapesti programjain.