Vitályos Eszter: Ha az ellenzék valóban aggódna a gyermekekért, nem tolná őket előre a tüntetéseken

Az egészségügyről, a költségvetésről és a napenergiáról is szó volt szerdán napirend előtt az Országgyűlésben.

LMP: Ármaximumot kell bevezetni bizonyos magánegészségügyi szolgáltatásokra

Kanász-Nagy Máté (LMP) a várólisták csökkentése érdekében fogalmazott meg javaslatokat, hogy mérséklődjön azok száma, akik megelőzhető betegségben halnak meg. Hozzátette: diagnosztikai vizsgálatokra heteket, hónapokat, bizonyos műtétekre éveket kell várni. Szerinte ennek egyik oka, hogy az állami egészségügyből az elmúlt években száz- és ezermilliárdokat vontak ki, és ezeket a forrásokat pótolni kell.

Problémaként beszélt arról, hogy a magánegészségügyben – ahol nincs kapacitásprobléma – drágák a beavatkozások, ezért szerinte az árakat meg kell fékezni, ármaximumot kell bevezetni bizonyos magánegészségügyi szolgáltatásokra. Ezek között említette a szűrő-, a diagnosztikai vizsgálatokat, valamint a szülészet-nőgyógyászat területeit.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, amikor a kormány átvette a kormányzást, az egészségügy költségvetése 1198 milliárd forint volt, most pedig 2800 milliárd. Szerinte a 2010 előtti időszakra igaz, hogy voltak forráskivonások az egészségügyből, akkor hatszázmilliárd forintot vontak ki a területről.

Szólt az elmúlt évek béremeléséről, a hálapénz megszüntetéséről. Hozzátette: az életmóddal megelőzhető betegségek esetében Magyarországnak előrelépést kell tennie, ezért vezettek be új szűrővizsgálatokat.

Elmondta azt is, hogy ez a kormány vezette be az országos, áttekinthető várólistákat; az elmúlt években 63 milliárd forintot fordított a kabinet a várólisták csökkentésére. Kitért arra is, hogy a járóbetegellátásban tavasszal hozhatnak olyan döntéseket, amelyek csökkentik a várakozási időt.

Párbeszéd: A magyar emberek rosszabbul élnek idén, mint tavaly

Mellár Tamás (Párbeszéd) elmondta, hogy az éves költségvetési hiány 61 százaléka már teljesült az első negyedévben, 220 ezer forint többletadóssága lett minden magyar állampolgárnak. Aggasztónak nevezte, hogy a fogyasztói adóbevételek kismértékben nőttek, és az inflációt is figyelembe véve kiderül, a fogyasztás közel 20 százalékkal csökkent. A magyar emberek rosszabbul élnek idén, mint tavaly ilyenkor – hangoztatta.

Közölte, a költségvetési kiadások dinamikusan nőnek. Úgy összegzett, a költségvetés nem tartható, mert az alapját képező makroszámok nem teljesülnek, újabb módosításokra, különadókra, megszorításokra vagy hitelfelvételre lesz szükség.

Minden fontos költségvetési döntést a miniszterelnök hoz meg önkényesen – bírált. Közölte, nem értett egyet azzal, hogy már jövő héten benyújtja a kormány a 2024-es büdzsét, holott semmi bizonyosat nem tudni a jövő évről.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkár szerint évek óta azzal riogatnak ellenzéki politikusok, hogy „eljött a vég”, ehhez képest a valóság más. 2022-ben is erről lehetett hallani, miközben a magyar GDP 4,6 százalékkal nőtt – mondta.

Közölte, hogy a napokban benyújtott konvergenciaprogramban olyan számok szerepelnek, amelyek teljesíthetők, példaként az idei 1,5 százalékos növekedést említette.

Hozzátette, javítják az egyensúlyi mutatókat is, a hiányt és az államadósság mértékét. Mind mondta, a magyar gazdaság úgy érte el ezeket az eredményeket, hogy nem érkeztek meg az uniós pénzek, mert Gyurcsány Ferenc (DK) kimondta, hazafias kötelezettségük, hogy ezek a források ne érkezzenek meg.

Mi Hazánk: A gázipari lobbi áll a betáplálási tilalom elrendelése mögött

Apáti István (Mi Hazánk) bírálta az energiapolitikai vezetést, amely szerinte pontosan az ellenkezőjét csinálja annak, amire Magyarországnak szüksége lenne, „ellopják a napenergia vételezésének lehetőségét a lakosságtól”. Tavaly októberben kamuindokokkal rendelték el a betáplálási stopot, mert a hálózat mindenhol elbírja a további lakossági betáplálást – értékelt.

Azt mondta, az egész történet mögött a gázipari lobbi húzódik meg.

Javasolta, hogy a kormány azonnal oldja fel a betáplálási stopot, gyorsítsa fel a tavaly október végéig érkezett 200 ezer kérelem feldolgozását, valamint tegye elérhetővé minél több háztartásnak és vállalkozásnak a hálózatra csatlakozás lehetőségét éves elszámolás alapján.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, egy nemzetközi tanulmány szerint Magyarország a világon a hatodik, Európában a harmadik a napenergiát arányát nézve az energiamixben.

Hozzátette: március 1-jén 185 ezer háztartási méretű naperőmű termelt energiát 1632 megawatt beépített teljesítménnyel.

A csatlakozási stoppal kapcsolatban azt mondta, tavaly annyi igény érkezett be, hogy sok helyen a hálózat nem bírta a terhelést. Komoly munkacsoport dolgozik a problémán és nyár végére látni lehet, hol lehet az országban a hálózatra csatlakozást biztosítani – részletezte.

Úgy összegzett, ez a kormány a naperőműveket hihetetlen módon támogatta az elmúlt időszakban, és a jövőben is azon dolgozik, hogy a magyar családoknak legyen megfizethető energia.

Jobbik: Nincs szükség a korlátlanul érkező ukrán termékekre

Bencze János (Jobbik) arról beszélt, hogy a magyar agráriumnak nincs szüksége korlátlanul behozott ukrán termékekre. Ha azonban egy másik tagállamba bejut az ukrán gabona, onnan visszajöhet Magyarországra – mondta.

Hangsúlyozta: fontos, hogy megfelelő minőségű termékek legyenek a piacon, ne alakuljon ki versenyhátrány és maradjanak meg az egyenlő termelési feltételek.

Úgy vélte, fontos lenne a méz védelme is, a méhészekért is mindent meg kell tenni, Ukrajnából méznek sem lenne szabad érkeznie.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy egy kormányrendelet alapján 25 termékkörre vonatkozik importtilalom, de Brüsszel ezt négyre szeretné leszűkíteni, és ebben a kormány nem partner.

Kitért arra: a mézszállítmányok, amelyek szabadon érkezhettek az Európai Unióba, jelentős részben gyenge minőségű vagy hamisított termékek. Ezért fontos a magyar méz védelme – emelte ki.

Kijelentette: kiállnak a magyar gazdatársadalomért.

MSZP: A kormány Brüsszeltől várja egy nemzeti hatáskörbe tartozó terület finanszírozását

Kunhalmi Ágnes (MSZP) kifejtette: a státusztörvényt sokan modern rabszolgatörvénynek tartják, amelyet a kormány a tiltakozások miatt dolgozott ki. Érthetetlen, miért nem maradhatnak a pedagógusok a közalkalmazotti státuszban, amelyet a rendszerváltást követően azért vezették be, hogy az államnak dolgozó emberek egyfajta védőhálót kapjanak – mondta.

Közölte: az sem érthető, miért nem lehet a pedagógusok bérét úgy emelni, hogy közalkalmazottak maradnak. Problémás, hogy a kormány Brüsszeltől várja egy nemzeti hatáskörbe tartozó terület finanszírozását, miközben folyton a saját szuverenitását hirdeti – fogalmazott.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára minderre azt mondta: a pedagógusoknak fontos, a megbecsültségüket növelő törvénytervezetről van szó. Az észszerűség alapján nem biztos, hogy ugyanazt a jogállást kellene adni rengeteg, különböző hivatást végzőnek, nem biztos, hogy egyetlen jogállásba kellene tömöríteni őket – mondta. Hozzátette: a pedagógusok hivatása másfajta ritmus szerint működik, mint például egy orvosé.

Közölte: Brüsszel nem adja a pénzt, hanem az Magyarországnak jár, és a kormány úgy döntött, hogy az uniós források jelentős részét a pedagógusbéremelésre fordítja. A baloldal a tiltakozásával Brüsszelben nem a kormánytól, hanem az országtól és a pedagógusoktól veszi el a pénzt – jelentette ki.

Momentum: Az oktatás a sikeres nemzet kulcsa

Bedő Dávid (Momentum) azt mondta, a kormány azt hirdeti, hogy ez egy családbarát ország, és mindent megtesz a magyar gyermekek védelmében, a valóság azonban más, ugyanis a kormányt nem érdekli a magyar gyermekek jövője, semmit nem tesz azért, hogy a gyermekek szeretetben és jólétben nőjenek fel.

Közölte: ha a kormánynak valóban fontos lenne a gyermekvédelem, érdemben tenne azért, hogy a magyar gyermekek minőségi oktatában részesüljenek, megbecsülné a tanárokat, minél vonzóbbá tenné a tanári pályát. Az oktatás a kulcsa a sikeres nemzetnek, többet kellene az oktatásra fordítani – hangsúlyozta.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minmisztérium államtitkára úgy válaszolt, ha az ellenzéki oldalon valóban annyira aggódnának a gyermekekért, nem tolnák őket előre a tüntetéseken. A kormány számára a családpolitika elsőbbsége megkérdőjelezhetetlen, nem elvesz a családoktól a nehéz helyzetben, hanem minden eddiginél több támogatást nyújt nekik – emelte ki.

Azt mondta: szinte sehol a világon nincs olyan széleskörű családtámogatási rendszer, mint Magyarországon, a kormány mindent megtesz azért, hogy segítsen a családoknak.

DK: Orbáni infláció sújtja Magyarországot

Varju László (DK) a kormányt bírálta az infláció miatt. Szerinte az orbáni infláció eredménye, hogy mára nincs olyan alapélelmiszer, ami ne drágult volna a duplájára két év alatt.

Kétmillió forinttal megemelték a miniszterelnök fizetését, a miniszterek pedig 700 ezer forinttal kapnak többet, a magyarokat viszont magukra hagyta a kormány az inflációval – mondta.

Hangsúlyozta: a DK árnyékkormánya antiinflációs csomagot állított össze, amelyben szerepel például az alapvető élelmiszerek áfájának ideiglenes eltörlése.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy reagált: a DK félrevezető kommunikációjával ellentétben az Európát sújtó infláció oka nem Orbán Viktor, hanem a háború és a Brüsszel által hozott hibás döntések.

A szankciók miatt 4000 milliárd forinttal emelkedett Magyarország energiára fordított kiadása – tette hozzá.

Hangsúlyozta: ebben a helyzetben a kormány élelmiszerárstopokkal és a kamatstop bevezetésével védi a családokat, miközben a baloldal az uniós pénzek blokkolásáért folytatott kampányát kapcsolja egyre magasabb fokozatra.

Az ég kék, a dollár zöld, a baloldal pedig változatlanul Magyarország ellen dolgozik – fogalmazott Dömötör Csaba.

KDNP: A pápa a szeretet és a béke fontosságára hívta fel a figyelmet

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője Ferenc pápa magyarországi látogatását méltatta, és megköszönte mindenki munkáját, aki részt vett a programok lebonyolításában.

Szerinte a háromnapos látogatás során a keresztény civilizáció szeme Magyarországra irányult, hitünk erejét láthatta a világ.

Hangsúlyozta: Ferenc pápa megszólalásaiban a szeretet és a béke fontosságára hívta a fel a figyelmet, többször felszólalt a háború ellen is.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár szintén köszönetet mondott a szervezőknek és a pápalátogatás programjain megjelent hívőknek, fiataloknak.

Ugyanakkor megjegyezte: voltak, akik – a tavalyi Eucharisztikus világkongresszushoz hasonlóan – most is el akarták rontani az ünnepet. Az egyházakat támadó, fanyalgó, kioktató hangokra utalva a Momentumot és a DK-t is bírálta.

Fidesz: A migráció káros és veszélyes

Kósa Lajos (Fidesz) arról beszélt: az ukrajnai háború elfedi a migráció problémáját, pedig továbbra is ez az egyik legkomolyabb veszély, ami Európát és Magyarországot is fenyegeti. Kijelentette: a kormány és az Országgyűlés kormánypárti többsége a migrációt károsnak és veszélyesnek tartja, amely alapvetően veszélyezteti az Európai Unió érdekeit. A migrációt meg kell állítani, nem pedig kinyitni a kapukat – jelentette ki.

Szerinte ugyanakkor Brüsszel továbbra is nem működő megoldásokat erőltet, az EU migrációs és menekültügyi paktuma rossz irányból fogja meg a kérdést.

Az egyetlen lehetőség: oda vinni a segítséget, ahol a probléma van, nem pedig a problémát behozni Európába –hangsúlyozta.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára kiemelte: Magyarország segít azoknak, akik valóban háború elől menekülnek, hiszen már több mint egymillió ukrán menekültnek adott valamilyen formában támogatást, és több tízezer ember ellátásáról most is gondoskodik.

Más a helyzet azokkal kapcsolatban, akik jóléti juttatások miatt érkeznek Európába, nem pedig nem közvetlenül háborús veszély elől menekülnek – hívta fel a figyelmet.

Közölte: idén több mint 40 ezer alkalommal próbáltak migránsok Magyarország déli határán átjönni, és az is jellemző, hogy egyre agresszívebben lépnek fel. Az alvilágnak óriási üzlet az illegális migráció – jegyezte meg.

Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti egyezményt hirdettek ki

Az Országgyűlés 179 igen és 11 tartózkodó szavazattal kihirdette a Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti, a minősített adatok cseréjéről szóló egyezményt.

A 2021 októberében aláírt dokumentum egyebek mellett részletezi a két ország közötti biztonsági együttműködést, a minősített adatok továbbítását, sokszorítását, fordítását, megsemmisítését érintő szabályokat, továbbá kijelöli a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, valamint meghatározza a minősített adatok biztonságának megsértése esetén alkalmazandó eljárásokat. Elfogadták az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányának módosítását A képviselők 185 igen és 5 tartózkodás mellett elfogadták az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya módosításait kihirdető törvényt, amit Novák Katalin köztársasági elnök még tavaly novemberben küldött vissza megfontolásra az Országgyűlésnek.

Az államfő a ki nem hirdetett jogszabállyal kapcsolatban alapvető jogi problémának minősítette, hogy az ténylegesen nem tartalmazza az összes olyan nemzetközi jogi dokumentum szövegét, amelynek kihirdetésére a törvény címe és paragrafusai utalnak. Az Országgyűlés az államfő észrevételeit orvosló módosításokkal fogadta el ismét a jogszabályt. Megszüntettek egy 1986-os magyar-csehszlovák egyezményt

A képviselők megszüntették a vasúti forgalomszabályozásról szóló, 1986-ban megkötött magyar-csehszlovák egyezményt. Erről 188 igen szavazattal és 1 tartózkodással döntöttek.

A jogszabály indoklása szerint két európai uniós tagállam, Magyarország és Szlovákia között az egyezmény hatályának fenntartása már nem indokolt, új egyezmény megkötésére pedig nincs szükség, mert az uniós jog szabályozza a vasúti határforgalmi kérdéseket.

Módosult a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény

Az Országgyűlés 132 igen, 43 nem és 15 tartózkodás mellett elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény módosítását a kormány kezdeményezésére.

A jogszabály a felügyeleti szabályokat – amelyek jelenleg csak a víziközművet szolgáltatókra vonatkoznak – kiterjeszti a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalra, amely szintén végez ellenőrzéseket.

A módosítás három ellenőrzéstípust – cél-, téma- és utóellenőrzést – vezet be, valamint a jogorvoslati lehetőségek biztosítása érdekében azt is rögzíti, hogy a jövőben minden ellenőrzés határozattal zárul.

A törvény az üzemeltetési szerződések közös megegyezéssel való megszüntetése esetére nyolc hónap helyett négy hónapos határidőt vezet be.

Azért, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból felújított, rendszerfüggetlen elemekért ne kelljen kétszeresen fizetnie az ellátásért felelősnek, és azok az adott víziközmű-rendszeren maradjanak, a jogszabály kimondja, hogy az üzemeltetési szerződés megszűnése esetén a víziközmű-szolgáltató legfeljebb könyv szerinti nettó értéken ajánlja fel megvételre az ellátásért felelősnek a tulajdonában álló rendszerfüggetlen víziközmű-elemet. Ha ezt a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás terhére újították fel, akkor a könyv szerinti nettó érték ezzel az összeggel csökken. Online térbe kerül a békéltetés A jövőben az alternatív vitarendezést szolgáló békéltető testületek a meghallgatást elsődlegesen online formában tartják meg, de lehetőség lesz bármikor személyes meghallgatást is kérni – az erről szóló törvénymódosítást 150 igen, 23 nem és 17 tartózkodó szavazattal fogadta el az Országgyűlés.

A jogszabály szerint 2024-től bővülnek az ügyintézési helyek a fogyasztók számára: a vármegyeszékhelyek mellett más megyei jogú városokban is biztosítani kell a személyes meghallgatást.

Újítás, hogy a testület akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a vállalkozás nem tett alávetési nyilatkozatot, de a kérelem megalapozott, és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye nem haladja meg a kétszázezer forintot. A testületi tagságra a jövőben már a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek is tehetnek javaslatot, a testület elnökének és tagjainak pedig alapvizsgát kell tenni.

Politikai nyilatkozat született a migráció elutasításáról

Politikai nyilatkozatot fogadott el a parlament a migráció elutasításáról és a kibocsátó országok helyben történő támogatásáról a KDNP képviselőinek kezdeményezésére 143 igen szavazattal, 10 ellenvoks és 23 tartózkodás mellett.

A nyilatkozat kimondja, hogy miután Magyarország megkapta a szükséges garanciákat a migráció és a gyermeknevelési kérdések nemzeti hatáskörben maradására, csatlakozhat a poszt-cotonoui megállapodáshoz.

Új uniós elnökségi jogviszonyt hoztak létre

Az Országgyűlés 136 igen, 40 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett elfogadta a 2024. második félévi uniós magyar elnökséggel kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó

rendelkezésekről szóló törvényjavaslatot.

Az EU-elnökségi jogviszony a tágabb értelemben vett közszférában dolgozó szakemberek esetében teszi lehetővé, hogy szakértelmüket az elnökségi feladatok kifogástalan és magas színvonalon való ellátása érdekében kamatoztathassák.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel kapcsolatos módosítás azt célozza, hogy a kiemelkedő, elsősorban gyakorlati szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek is kaphassanak vezetői megbízást.

A jogszabály tartalmaz a végrehajtói karra vonatkozóan is új rendelkezéseket, például azt, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervének vezetője a tudomására jutott adatok alapján megállapítja a szolgálatból történő felfüggesztés, valamint a névjegyzékből történő törlés feltételeinek bekövetkeztét, ha a végrehajtó, a végrehajtó-helyettes vagy a végrehajtójelölt közvádra üldözendő bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll.

Kiberbiztonsági tanúsítvány keretrendszer létrehozásáról döntött az Országgyűlés

A képviselők 139 igen, 40 nem szavazattal és 11 tartózkodás mellett elfogadták a kiberbiztonsági tanúsításról szóló törvényjavaslatot. A szabályozás kialakítja a kiberbiztonsági tanúsítás hazai keretrendszerét, kiberbiztonsági követelményeket határoz meg, és hatósági felügyeleti rendszert vezet be a gazdasági élet jelentős ágazatainak szereplői számára.

A nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási keretrendszer biztosítja, hogy az infokommunikációs termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a hatóság – a hadiipari terület kivételével a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága – kiberbiztonsági elvárásokat, követelményeket fogalmazzon meg, értékelje e követelmények teljesülését, valamint elősegítse a kiberbiztonsági szempontoknak megfelelő termékek piaci felhasználását.

A KSH több ezer tabletet ad át

Az Országgyűlés 159 igen, 18 nem szavazattal és 12 tartózkodás mellett elfogadta az egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek értelmében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több ezer táblagépet ad át ingyenesen.

A KSH a tavalyi népszámlálás sikeres lebonyolításához 34 500 tabletet szerzett be, de a továbbiakban ilyen mennyiségű eszközre nincs szüksége, ezért 32 000 darabot felajánlott továbbhasznosításra.

Egy korábbi kormányrendelet már rendelkezett arról, hogy 22 ezer tabletet az iskolák kapnak meg.

A most elfogadott törvény értelmében – feladatai hatékonyabb ellátásához – ingyenesen kaphat táblagépet a helyi önkormányzat, az országos nemzetiségi önkormányzat, az egyház, az egyházi jogi személy, a közbiztonság és közrend fenntartásával összefüggő tevékenységet, egészségügyi tevékenységet, vagy szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet folytató civil szervezet, közösségi, társadalmi tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság, közhasznú szervezet, vagy agrárgazdasági tevékenységet végző köztestület.

Egészségügyi törvényeket módosítottak

A parlamenti 132 igen, 47 nem szavazattal és 11 tartózkodás mellett elfogadta az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosítását.

A jövőben az intézményen kívüli, természetes halállal elhunytak helyszíni halottvizsgálatát mentőtiszt is elvégezheti egy képzés elvégzése után.

Tilos 18 év alattinak vízipipát értékesíteni, illetve azzal kiszolgálni.

Ezentúl lehetőség lesz egyes betegségek, például onkológiai veszélyek esetén ivarsejtek lefagyasztására saját célra.

A praxiskezelő a feladatellátási szerződést annak érvénytelenségére hivatkozással a bíróság előtt megtámadhatja, ha nem megfelelőek annak kötelező tartalmi elemei.

Rögzítették, hogy az egészségügyi szolgáltatások körébe tartoznak a plasztikai helyreállító és az esztétikai plasztikai invazív és minimál invazív beavatkozások is.

A törvény értelmében néhány vidéki kórház fenntartót vált. A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház a debreceni egyetemet, a deszki Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza és a szentesi Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház a szegedi egyetemet, a Komlói Egészségcentrum, a Mohácsi Kórház, a Szigetvári Kórház és a Siklósi Kórház a pécsi egyetemet fenntartó alapítványhoz kerül. Ugyancsak a pécsi egyetemhez kerül a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum.

A módosítás kettébontja a védőnők hatósági felügyeletére és szakmai irányítására vonatkozó szabályokat, előbbi a Nemzeti Népegészségügyi Központ, utóbbi az Országos Kórházi Főigazgatóság feladata lett.

A jogszabály pontosítja a hozzáférési jogosultságokat is az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térben (eeszt). A kormány meghosszabbíthatja a veszélyhelyzetet

Az Országgyűlés felhatalmazta a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború miatti veszélyhelyzetet november 25-ig meghosszabbítsa.

A képviselők 132 igen és 58 nem szavazat mellett hagyták jóvá a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosítását.

Elfogadta az Európai Bizottsággal egyeztetett igazságügyi csomagot a parlament

Megerősíti az OBT az igazságügyi törvények parlament által elfogadott módosítása, amely további feltételeket határoz meg arra, ki lehet a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

Az Országgyűlés 151 igen szavazattal és 23 tartózkodás mellett fogadta el az egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosítását.

Módosulnak egyes állampolgársági és az anyakönyvi eljárások

Egyszerűsödik a csalárd módon szerzett állampolgárság visszavonásának szabálya. A többi között ezt is tartalmazza a közigazgatási törvények módosítása, amelyet 132 igen szavazattal, 17 ellenvoks és 41 tartózkodás mellett fogadott el a Ház.

Egyszerűsödik a magyar állampolgárság megszerzése azon Magyarországon született kiskorúaknak, akik valamilyen okból hontalanná válnak. Emellett könnyebbé válik az állampolgárság visszavonása azok esetében, akik jogellenes magatartással szerezték meg azt.

Változik az elektronikus anyakönyvre vonatkozó előírás, az anyakönyv a jövőben a megszűnt házasság esetén is kezeli majd az adatokat.

Csökkennek az önkormányzatok adminisztratív és pénzügyi terhei az ingatlan-nyilvántartási eljárások során azzal, hogy az egyébként ingatlanonként fizetendő 6600 forintos igazgatási szolgáltatási díjat esetükben 200 ezer forintban maximálja fekvéshatár-változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése esetén.

Változik a konzuli védelemre regisztrálás szabálya

A külföldön tartózkodó magyar emberek biztonságának megóvása érdekében is változnak egyes külügyi tárgyú törvények. A módosítást 131 igen szavazattal, 37 tartózkodó és 20 ellenvoks mellett fogadta el az Országgyűlés.

Módosul a konzuli védelemről szóló törvény, a külképviseletekről és a tartós szolgálatról szóló jogszabály, valamint a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvény is. Cél a konzuli szolgálat hatékonyabbá tétele, valamint a magyar külügyi és diplomáciai érdekek érvényesítése.

Új szabályok vonatkoznak a jövőben a konzuli védelemre történő regisztrációra is annak érdekében, hogy gyorsabban értesíthessék az embereket vészhelyzetben, így a konzuli segítségnyújtás is hamarabb megkezdődhet.

Változnak az egyes országok biztonsági besorolásának kategóriái is. Új kategóriát vezetnek be azzal a céllal, hogy a fenyegetettség eltérő szintjeit pontosabban érzékeltessék. Ez lehetővé teszi, hogy bizonyos veszélyhelyzet esetén ne kelljen elhalasztani sürgős utazásokat.

A szakdiplomaták irányítására és a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok is módosulnak. A többi között lehetőség lesz arra, hogy ha egy országban a bankrendszer állapota nem teszi lehetővé az utalást, a kifizetések készpénzben is megtörténhessenek.

Módosulnak az állami projektértékelőkre vonatkozó szabályok

Az állami projektértékelők összeférhetetlenségi és érdekeltségi nyilatkozatainak adatkezelési és eljárási szabályait tartalmazó törvénymódosítást fogadott el 148 támogató szavazattal, 17 ellenvoks és 23 tartózkodás mellett a parlament.

Az uniós források iránti önkormányzati és vállalati pályázatokat értékelők személyes kapcsolataira vonatkozó nyilatkozatait a jövőben a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság bekérheti.

Az állami projektértékelőknek általános összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint érdekeltségi nyilatkozatot kell tenniük a jogviszonyuk létesítésekor. A már meglévő értékelőknek erre hatvan napjuk lesz, jogviszonyuk pedig akkor szűnik meg, ha a nyilatkozattételi kötelezettségüknek felszólítás után sem tesznek eleget.

Ezután a kormány rendeletben további feladatot szabhat a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság számára olyan módon, hogy annak függetlensége nem sérülhet.

Változik a közbeszerzési törvény Az európai uniós szabályoknak való megfelelést szolgálja a közbeszerzési törvény módosítása, amelyet 130 igen szavazattal, 41 ellenében és 17 tartózkodás mellett fogadtak el a képviselők.

A változtatás hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző szervek hatékonyabban léphessenek fel a jogsértésekkel szemben, de ezután eredménytelenségi oknak minősül a visszaélésszerű ajánlattevői magatartással szembeni fellépés is. Ennek célja a túlárazás megelőzése.

A jövőben az ajánlattevő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a legkedvezőbb ajánlat árazását figyelembe véve a szerződéskötés súlyosan sértené a felelős gazdálkodás követelményét.

Változtatást igényel az e-hirdetmények bevezetése és rugalmassá válik az eljárások jogszerűségének helyreállítása olyan esetekben, amikor ezt az ajánlatkérő az eljárás eredményének megküldését követően észleli.

Az Országgyűlés nem függesztette fel Pócs János mentelmi jogát

Az Országgyűlés 38 igen, 136 nem szavazattal és három tartózkodás mellett – a mentelmi bizottság előzetes javaslatával összhangban – úgy döntött, hogy nem függeszti fel Pócs János (Fidesz) mentelmi jogát. A felfüggesztést rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt a tiszafüredi járásbíróság indítványozta, miután a jászberényi önkormányzat 2022. június 15-i ülésén Pócs János lopással vádolta meg a feljelentőket, a polgármestert és az alpolgármestert a jászberényi Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztésével összefüggésben.

Elfogadták az interpellációkra adott válaszokat

A képviselők elfogadták a kormánytagok keddi interpellációkra adott válaszait.