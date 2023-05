Ferenc pápa látogatása megerősítette a hitében Szandit

A Camino – Krisztus, a jövőnk című dallal köszöntötték Ferenc pápát hazánk ismert előadóművészei, köztük a kétszeres EMeRTon-díjas énekes, Szandi. A katolikus egyházfő magyarországi látogatásának hivatalos dala a jezsuita rend alapítója, Loyolai Szent Ignác életét bemutató musicalből ismert. A választás nem véletlen, hiszen ő Ferenc pápa legkedvesebb szentje.

A kitartás erejéről, a sötétség felett aratott győzelemről, és a békéről énekelt a 2023-as magyarországi pápalátogatás hivatalos dalának egyik közreműködőjeként Szandi április 29-én a Papp László Budapest Sportarénában. A felejthetetlen eseményről a Duna Család-barát című magazinjában mesélt az énekes a dal szerzőjével, Vizy Mártonnal.

„Életre szóló élmény volt. Isteni erő volt jelen a színpadon. Bár személyesen nem sikerült találkoznunk, azt én is megtapasztaltam Ferenc pápát látva, hogy egy közvetlen, karizmatikus személyiség. Annak ellenére, hogy nem tökéletes az egészsége, folyamatosan kapcsolatban volt a hívekkel” – mondta Szandi, aki a színpadi fellépése előtt és után is követte a pápa budapesti programjait a közmédia csatornáin keresztül. A többszörös platinalemezes előadó 12 éves kora óta él hitben, és bár eddig is szilárdnak érezte vallásos meggyőződését, ez az esemény még inkább megerősítette abban.

„Felemelő érzéssel, sosem tapasztalt katarzissal töltött el, hogy több ezer emberrel énekelhettünk együtt. A Camino – Krisztus, a jövőnk című dalt a két fiam is megtanulta. Gyakran éneklik otthon, így az alkotók szándéka teljesült, a fiatalabb generációt sikerült általa megszólítani” – szögezte le az énekes, aki Dánielfy Gergővel, Dolhai Attilával, Nagy Bogival és Szőcs Renátával mutatta be a katolikus egyházfő magyarországi apostoli látogatásának hivatalos dalát.

A pápalátogatás főbb eseményei újranézhetők a Médiaklikken, valamint a Bizony, Isten! YouTube-csatornán.