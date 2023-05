A migráció elutasításáról fogadott el nyilatkozatot az Országgyűlés

Politikai nyilatkozatot fogadott el az Országgyűlés a migráció elutasításáról és a kibocsátóországok helyben támogatásáról. Ez kimondja, hogy a migrációt meg kell állítani, a határokat pedig meg kell védeni.

A KDNP által kezdeményezett nyilatkozat szerint elhárultak az akadályok, így Magyarország is csatlakozhat az Európai Unió, valamint az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni államok csoportja között létrejött nemzetközi szerződésekhez – hangzott el az M1 Híradójában.

Összehangolt akcióban fogtak el a rendőrök a múlt héten egy egyeki férfit, aki a gyanú szerint főszervezője egy csempészbandának.

A bűnözők rendszeresen üzletelhettek bevándorlókkal. S. Csaba irányította a csapatot. A hazánkba illegálisan bejutott migránsokat a szerb határról autókkal szállították el Ausztriába. Tavaly összesen öt elfogott sofőr vallotta azt, hogy a 41 éves egyeki férfi volt a főnöke. A Győri Törvényszék pénteken rendelte el a letartóztatását.

Az illegális bevándorlás évek óta folyamatos probléma hazánkban. Idén is már több tízezer migráns jutott be a Magyarországa. Rendszeresek az összetűzések és az agresszív támadások is. A témáról szerdán a parlamentben is szó volt.

„Bár az ukrán háború elfedi egy kicsit a migrációs problémákat, de látjuk, hogy a migráció az egyik legkomolyabb veszély, ami Európát és így hazánkat is fenyegeti”

– fogalmazott Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

A képviselők a migráció elutasításáról és a kibocsátó országok helyben történő támogatásáról szóló politikai nyilatkozatról szavaztak délelőtt. Az Országgyűlés a politikai nyilatkozatot 143 igen, 10 nem és 23 tartózkodó szavazat mellett elfogadta.

A nyilatkozat egyebek mellett kimondja: a migrációt meg kell állítani, a határokat meg kell védeni, és a kibocsátóországoknak helyben kell segítséget nyújtani. Kitér arra is, hogy az Országgyűlés üdvözöl minden olyan nemzetközi kezdeményezést, amely az érintett országok támogatásának növelésére és ez által stabilitásának erősítésére irányul.

De leszögezi azt is, hogy a bevándorlás és a gyermekvédelem minden állam önazonosságának és önrendelkezésének központi kérdése. Hazánk elutasít minden olyan törekvést, amely ezeket a kérdéseket nyomásgyakorlásra, zsarolásra használja, vagy más ügyekkel összekapcsolja.

A nyilatkozatot a KDNP nyújtotta be. Nacsa Lőrinc előterjesztőjeként kedden az Országgyűlésben azt mondta: a magyar emberek számos alkalommal kinyilvánították már a véleményüket. Úgy fogalmazott: mi, magyarok egyáltalán nem akarjuk, hogy Magyarország bevándorlóország legyen.

„Mi azt gondoljuk, hogy a legeslegjobb megoldás, és ezt az utat követjük, hogy el se induljanak azok az emberek a kibocsátó országból, hanem olyan munkahelyteremtő, olyan, az életminőséget javító, a közösségi életet segítő beruházásokat vigyünk oda, amelyek által ott maradnak ezek az emberek” – fogalmazott Nacsa Lőrinc KDNP-s országgyűlési képviselő.

Nacsa Lőrinc emlékeztetett: a nyilatkozat ötödik pontja arra is kitér, hogy posztcotonou-i megállapodáshoz való csatlakozást akadályozó körülmények elhárultak, vagyis Magyarország megfelelő garanciákat kapott korábbi a migrációra és a szexuális oktatás kereteire vonatkozó aggályaira.

A képviselő szerint a korábbi megállapodást Magyarország azért nem tudta támogatni, mert abban, mint fogalmazott, „lopakodó jogalkotásként” szerepelt a migráció és a genderszemlélet támogatása. A megállapodást azonban most egy új tervezet váltaná fel.

Az Országgyűlés ezért most felkéri a kormányt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy Magyarország a részese legyen az EU és 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni országgal kötendő együttműködési megállapodás módosult formájának.

Kiemelt kép forrása: MTI/Máthé Zoltán