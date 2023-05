Veres András: Nemzeti ünnep volt a három nap

Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke „nemzeti ünnepnek” nevezte a pápalátogatás három napját, amelynek hatása hónapokon, éveken keresztül el fog kísérni.

Veres András a Ferenc pápa április 28-30-i apostoli látogatásáról tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón megköszönte a teljes magyar sajtónak „tiszteletreméltó hozzáállását” a pápalátogatáshoz, kiemelve a köztelevízió munkáját, hiszen az egész világon az ő képeiket látták a három nap eseményeiről.

Az MKPK elnöke megköszönte a kormány segítségét is, hozzátéve, az egyház nem lett volna képes megvalósítani a programot a kormány nélkül. Értékelése szerint az egyház és az állam közötti együttműködés szép, tiszteletet érdemlő példája volt a pápalátogatás.

Kiemelte: a Szentatya szavaiból megerősítés sugárzott, hogy Közép-Európában kulcsszerepe van a magyarságnak.

A magyar egyház feladata, hogy híddá váljon Kelet és Nyugat között, az kereszténységét elveszítő világ és a kereszténység között, és minden körülmények között kitartson az evangéliumi értékek mellett.

Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, a pápalátogatás nemzeti koordinátora elmondta: 2-2,5 hónapjuk volt a felkészülésre.

Megköszönte a többezer önkéntes munkáját, az egyházmegyék, szerzetesrendek koordinátorainak, egyes helyszínek felelőseinek a munkáját, majd megjegyezte, a szentlélek segítségére is szükségük volt.

Értékelése szerint a pápalátogatás egyedülálló lehetőség volt, hogy bemutassuk a világnak, „kik vagyunk, mi magyarok”. Megjegyezte: a pápalátogatás után a feladat, hogy Ferenc pápa szavait, gesztusait, gondolatait a hétköznapi életben minél inkább „életre és konkrét tettekre tudjuk váltani” – fogalmazott.

Kérdésre válaszolva Veres András imponálónak nevezte a Szentatya felkészültségét magyar történelemből. Meglátása szerint Ferenc pápa tudatosan hivatkozott magyar szentekre, tudva, hogy minden népet a saját őseik, szentjeik által lehet a legkönnyebben megszólítani.

Ferenc pápa gondolatai közül kiemelte a Rózsák terén mondott felhívását, hogy a szeretet nyelvét folyékonyan beszélő egyházra van szükség.

Hozzátette:

igyekeztek bemutatni Ferenc pápának a Katolikus Karitász országos hálózatát, illetve a többi katolikus szolgálatot, valamint azt is, hogy nemcsak katolikus, hanem más egyházak is működtetnek segélyszervezeteket Magyarországon.

Veres András kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy a másfél évvel ezelőtti pápalátogatáshoz hasonlóan most is összegyűjtik és kiadják a Szentatya Magyarországon elhangzott beszédeit, hiszen „a szövegek egyszeri meghallgatása nem elegendő ahhoz, hogy az ember az összes üzenetet befogadja.”

„A beszédeket mindenki számára elérhetővé tesszük, ez minimális kötelezettségünk a látogatás lezárásaként” – fűzte hozzá.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a pápalátogatásról az egyház mellett az állam is készít nyomtatott kiadványt, valamint kiadnak egy werkfilmet a szervezés kulisszatitkairól, továbbá elérhető lesz egy, a közmédia által forgatott dokumentumfilm is a háromnapos eseménysorozatról.