Szijjártó Péter: Istentelen ideológiák nyomásgyakorlásával nézünk szembe

Istentelen ideológiák nyomásgyakorlása zajlik, amikor az iskolákat különböző civil szervezetek akarják elfoglalni, amelyek megkérdőjelezik a szülők jogait és helyét, ezzel szemben a jövő a közösségépítésben van, és itt kulcsszerepe van a katolikus egyháznak is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Hegykőn.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a 220 millió forintos kormányzati és európai uniós támogatásból felújított Öreg iskola átadásán rendkívül fontosnak nevezte azon közösségek fenntartását, amelyek minden viharban együtt maradtak, ugyanis ezekre épül a magyar jövő.

Kapcsolódó tartalom

„Magyarország jövője a közösségekben van, innen, Hegykőtől, egészen Kisvárdáig, vagy éppen Szobtól Röszkéig (…) Amíg ezek a közösségek összetartanak, addig meg is tartanak minket. És mindaddig, amíg ez így van, addig nyugodtak, viszonylag nyugodtak lehetünk a magyarság, a magyar nemzet jövője szempontjából is” – fogalmazott.

Rámutatott, hogy ezen közösségeket a múltban és a jelenben is számos kihívást érte és éri, amire első példaként a rendszerváltásig tartó „istentelen diktatúra” brutális pusztítását említette, mondván, hogy az oktatás tönkretételével és az egyházak ellehetetlenítésével próbálták szétverni az ország jövőjét.

Nincs új a nap alatt, mivel most is istentelen ideológiák nyomásgyakorlásával nézünk szembe, amikor az iskoláinkat NGO-k foglalnák el, amikor ezek a szülők jogait, a szülők kötelezettségeit, a szülők helyét is már megkérdőjelezik – jelentette ki.

Olyan időszakban élünk, amikor szép lassan – azt nem mondanám, hogy csöndben, de megpróbálván észrevétlenül – a kereszténység vált a világon a legüldözöttebb vallássá – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Minket, magyarokat, kemény fából faragtak. Mi, magyarok, ellenálltunk minden létező sötét eszmének. Mi, itt Magyarországon, kibekkeltünk minden diktatúrát, és mi innen, Magyarországról hazaküldtünk minden megszálló hatalmat.

Aláhúzta, hogy ez a képesség hazánk több mint ezeréves keresztény államiságából táplálkozik, ami garantálja a nemzet elpusztíthatatlanságát, ahogy az már többször bebizonyosodott.

Kiemelte, hogy a jövő a közösségekben van, ezért ezeket építeni kell, fenn kell tartani, márpedig ebben kulcsszerepe van az egyházaknak, s különösen a Magyar Katolikus Egyháznak, a kormány ezért minden támogatást megad ezen munka folytatásához.

„Például ahhoz is, hogy az egykor nemzedékek oktatását, nevelését tanúsító falak ne válhassanak végérvényesen enyészetté, hanem legyenek újra a közösségépítés tereivé, ahol újra együtt lehetnek a hegykőiek, ahol újra kiállításokat rendezhetnek, ahol újra összejöhetnek a civil szervezeteik, a klubjaik, és ahol újra a jövő fontos, és néha nehéz kérdésekről beszélgethetnek” – mondta.

Kapcsolódó tartalom

A miniszter arról számolt be, hogy nagy szükség is lesz ezekre a közösségre, minthogy jelenleg is súlyos kihívásokkal kell szembenézni. „A háború villámai csapkodnak a fejünk felett, az ellenségeskedés vált a nemzetközi politika alapvetésévé, a világ újra blokkosodás irányába halad” – figyelmeztetett.

Mindez pedig szavai szerint veszélyekkel jár, ugyanis Közép-Európa Kelet és Nyugat konfliktusán mindig rajtaveszít, ez ténykérdés.

„Minden elbizakodottság nélkül mondhatjuk, hogy az erős közösségekre épített erős Magyarország még ezeket a mostani kihívásokat is le tudja, le fogja tudni győzni” – összegzett.

Kapcsolódó tartalom