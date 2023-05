Rotyis Bálint: Budapesten Gyurcsány a valódi főnök, Karácsony csak egy báb

Budapesten Gyurcsány Ferenc a valódi főnök, Karácsony Gergely pedig báb – erről beszélt a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádióban. Szerinte a főpolgármester bejelentése, hogy a főváros nem fizeti be a szolidaritási adó egy részét, egyértelműen politikai lépés, amit a DK-elnök nyomására hajt végre. Gyurcsány Ferenc a hétvégén egy interjúban arról beszélt: helyesnek tartja, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros pert helyezett kilátásba a kormány ellen.

Rotyis Bálint: Budapesten Gyurcsány Ferenc a valódi főnök

Gyurcsány Ferenc árulónak ugyan nem nevezte, de élesen nekiment a főpolgármesternek, amikor a balliberális városvezető politikai munkásságáról egy hónapja egy rádióinterjúban faggatták.

„Eljött a nap, amikor Gyurcsány elismerte, hogy Karácsony jól döntött valamiben”; valamint „Gyurcsánynak tetszik, hogy Karácsony nem fizeti be a főváros szolidaritási adóját” – ezek pedig már a DK elnökének legfrissebb álláspontját közlő cikkek Karácsony Gergelyről, amit a balliberális 24.hu és a Hvg.hu is szemlézett.

Kapcsolódó tartalom

A baloldalt irányító pártvezér ugyanis az RTL-nek a hétvégén azt mondta: „Abban nincs vitám a főpolgármester úrral, hogy az az alapfeladat, hogy működjön a város. Amiben vitám van, az az, hogy ezzel a kormánnyal szemben, mi a helyes politikai magatartás.”

Gyurcsány Ferenc korábban egyértelművé tette: ha a főpolgármester nem viszi bele Budapestet a kormány elleni harcba, akkor találnak helyette más jelöltet.

Kapcsolódó tartalom

„Rá kell ébreszteni a főpolgármestert, hogy rossz úton jár sok tekintetben, nekünk meg, meg kell neveznünk a saját jelöltünket” – mondta Gyurcsány Ferenc, aki szerint „a főpolgármester nem hajlandó azt a hazafias kötelezettségét teljesíteni, hogy ebbe a küzdelembe beleviszi a várost”.

A DK elnökének ultimátuma hamar célba ért. Karácsony Gergely néhány nap leforgása alatt világossá tette: bojkottálni fogják a kormányt, mégpedig úgy, hogy nem fizetik be a szolidaritási adó egy részét az államkasszába.

A kormány viszont úgy reagált: a Tarlós István korábbi főpolgármester által a Városházán otthagyott 214 milliárdos megtakarítást Karácsony Gergely mostanra felélte.

Kapcsolódó tartalom

Rotyis Bálint szerint egyértelműen a főváros rossz irányítása és a szükségtelen kiadások vezettek oda, hogy Budapest nehéz helyzetbe került. A Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: Karácsony Gergely szolidaritási adóval kapcsolatos bejelentése egyértelműen politikai lépés, amit Gyurcsány Ferenc nyomására hajt végre a főpolgármester azért, hogy a jövőre esedékes önkormányzati választások után is hatalomban maradhasson.

„Olyan vehemensen és olyan hűséggel látott ennek az utasításnak a végrehajtásába, mint hogyha Gyurcsány Ferenc legfőbb híve, a DK legpatinásabb, leglelkesebb tagja lenne. Tehát elképesztő azt látni, hogy Karácsony Gergely mennyire báb, és hogy Budapesten a valódi úr, a valódi főnök az valójában Gyurcsány Ferenc” – mondta.

Gyurcsány Ferenc szerint Karácsony Gergelyt sosem környékezték meg, hogy lépjen be a DK-ba, bár most azt állította az Rtl.hu-nak: amit a főpolgármester gondol a világról, az beilleszthető abba, amit a DK gondol a világról. Közölte: továbbra is tartja, hogy nem biztosak Karácsony Gergely támogatásában, ugyanis van másik három jó, de nem nevesített, lehetséges főpolgármester-jelöltjük is.

Kapcsolódó tartalom