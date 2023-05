Fónagy János: Magyarországon az elmúlt években minden nehézség ellenére folyamatosan emelkedtek a munkabérek

A végrehajtás rendszerének reformjáról, az antifa mozgalomról és a kilakoltatási moratóriumról beszéltek képviselők az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.

Az ülés elején a képviselők megemlékeztek Bajkai István (Fidesz) elhunyt országgyűlési képviselőről, valamint Páris András (SZDSZ), Götzinger István (MSZP) és Pásztor Gyula (FKGP, EKgP) volt országgyűlési képviselőkről.

LMP: Át kell alakítani a végrehajtás rendszerét

Keresztes László Lóránt (LMP) arról beszélt, hogy múlt csütörtökön lemondott Schadl György, a végrehajtói kar elnöke, pedig a kormányoldal „foggal-körömmel” védte az elmúlt időszakban. Méltatlan volt, hogy egy ilyen ember töltötte be ezt a pozíciót, ezért nagy jelentősége van a lemondásnak – fogalmazott.

Kiemelte: a végrehajtás teljes rendszerét át kell alakítani, új törvényi szabályozásra van szükség, teljesen új jogszabályi környezetet kell kialakítani. Fontos az érintettek kártalanítása és az is, hogy a társadalom lássa, mely politikusok lehetnek érintettek az ügyben – vélekedett.

Hangsúlyozta: a kormánynak végre választ kell adnia a felmerült kérdésekre.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy eddig is mindig érdemben válaszoltak a kérdésekre. A kar vezetőit a kar tagsága választja mg, csak ők hívhatják vissza őket – magyarázta. Hozzátette:

most 30 napon belül tisztújításra kerül sor, és remélhetőleg olyan vezetőket választ a kar tagsága, akik a törvényes rendet biztosítják.

Közölte: a végrehajtó csak okiratok alapján hajthat be követelést. A végrehajtás menetében számos jogorvoslati lehetőség van, és ha megváltozik a végrehajtói kar, attól még nem mentesül az adós az adósság alól – mondta.

Párbeszéd: Bocsánatot kellene kérni a Szikra Mozgalom ártatlan aktivistájától

Jámbor András Imre (Párbeszéd) kifejtette: 14 napig volt előzetes letartóztatásban a Szikra Mozgalom aktivistája, mire kiderült, hogy nem követett el bűncselekményt, így a nyomozóhatóság megszüntette ellene az eljárást. Azonban egyetlen hír sem jelent meg a jobboldali médiában arról, hogy ártatlanul vádoltak meg egy embert – közölte. Hozzáfűzte: bocsánatot kellene kérni az aktivistától.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt, hogy a képviselő és társai az antifa mozgalmat megpróbálják szalonképessé tenni, azt akarják megmutatni, hogy ez egy vállalható mozgalom, holott ez nem így van.

Nem kellene a képviselőnek bocsánatkérést követelni – jelentette ki.

Közölte: utcai erőszakot követett el az antifa mozgalom, semmi keresnivalója sincs Magyarországon, a képviselő mégis mentegeti. Elfogadhatatlan, hogy szélsőbaloldaliak a magyar utcákon megtámadjanak embereket, és a képviselőnek is el kellene utasítania az erőszakot – hangsúlyozta.

Mi Hazánk: Meg kellene hosszabbítani a kilakoltatási moratóriumot

Toroczkai László (Mi Hazánk) elmondta: április 30-án lejárt a kilakoltatási moratórium, és pártja azt javasolja, hogy minimum egy évig tolják ki a moratóriumot, a jelenleg érvényben lévő törvényt módosítva. 2020-ban a koronavírusjárvány miatt a kormány felfüggesztette a kilakoltatásokat, azonban nem érthető, hogy most, amikor súlyosabb gazdasági válság van Magyarországon, mint akkor volt, miért nem hosszabbítják meg a moratóriumot – közölte.

Úgy vélte, félő, hogy a végrehajtók fognak hasznot húzni a kilakoltatásokból.

Répássy Róbert erre azt mondta:

indokolt a végrehajtási szervezettel kapcsolatos kritikák és a bírósági végrehajtás szétválasztása,

mert bírósági végrehajtás nélkül nincs igazságszolgáltatás, nincs jogállam. Minden törvénysértéssel szemben fel kell lépni, a törvények mindenkire vonatkoznak, végrehajtóra és adósra is – jelentette ki.

Kiemelte: nem szabad azt a látszatot kelteni, hogy ha a végrehajtás szervezete megváltozik, akkor nem kell visszafizetni a törvényes tartozást.

A bérekről, a megélhetésről és a pedagógusok helyzetéről is szó volt kedden napirend előtt az Országgyűlésben.

Jobbik: A kormány tudatos stratégiája miatt alacsonyak a bérek

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) arról beszélt, hogy Magyarországon a kormány tudatos stratégiája miatt – uniós összevetésben – alacsony a bérszínvonal. Ennek szerinte az a következménye, hogy fiatalok százezrei hagyták el az országot és vállaltak külföldön munkát, miközben vendégmunkások százezreit hozzák ide.

Hozzátette: a vendégmunkások érkezése alkalmas a bérek letörésére és arra, hogy irreálisan rossz munkakörülményeket kényszerítsen az itt dolgozókra.

Javasolta, hogy a multicégekkel kötött stratégiai megállapodásokban rögzítsék a munkabérek emelését. Kezdeményezte egy alap létrehozását, amelyből a magyar kis- és közepes vállalkozások kaphatnának támogatást a bérekhez. Javasolta azt is, hogy az állami szférában kezdjék el a béremelést.

Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kijelentette:

Magyarországon az elmúlt években minden nehézség ellenére folyamatosan emelkedtek a munkabérek.

Kiemelte, a kormány munkaalapú társadalmat szeretne és 2010 óta jelentős erőfeszítéseket tesz a bérek emelésére.

Hozzátette: a kormánynak közvetlenül a közszférában van lehetősége béremelésre, a versenyszférában a szociális partnerek megállapodásai, a kollektív tárgyalások is befolyásolják a bérszinteket. Elmondta, 2010 óta folyamatosan csökkentek a munkát terhelő adók, átfogó béremelési programok indultak a közszférában.

Közölte, 2010 és 2022 között a bruttó átlagkeresetek növekedése 154,7 százalék volt; 2013 óta folyamatos a reálkeresetek növekedése, 2022-es teljes évi adatokat is beleértve.

Az MSZP háztartási mentőcsomagot javasolt

Komjáthi Imre (MSZP) szerint a dolgozó magyar emberek nem tudnak tisztességesen megélni, a megkeresett javaik csak a túléléshez elegendőek. A munkások termelik meg a GDP-t, az ő munkájuk viszi előre az országot – hangoztatta, hozzátéve, a dolgozóknak fizikai és anyagi biztonságra, valamint szociális védőhálóra van szüksége.

A képviselő háztartási mentőcsomagot javasolt, amelynek része az alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának nulla százalékra csökkentése, az élelmiszerekre kivetett extraáfa eltörlése.

Érvelt az élelmiszerárstop megtartása mellett, javasolta, hogy vezessenek be élelmiszer-bankkártyát a leginkább rászoruló 300 ezer családnak havi 20 ezer forint értékben. Ötszázalékos nyugdíjemelést javasolt júniustól, valamint hogy célzottan támogassák hazai kisboltokat, hogy az árstopos termékek mindenhol elérhetők legyenek.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte, a kormány minden lehetséges módon szeretné megbecsülni azokat, akik bérből és fizetésből élnek, és azt szeretné elérni, mindenkinek legyen munkája, aki akar és tud dolgozni. Elmondta, amikor a kormány megkezdte a munkáját 12 százalék volt a munkanélküliség, majd ez az arány négy százalék alá csökkent.

Szólt arról, hogy

a háború és az arra adott rossz brüsszeli válaszok éreztetik hatásukat, idén ez négyezermilliárd forintos mozgástérszűkülést jelent.

Ezért is jelentős eredmény, hogy a magyar gazdaság a háborús évben is növekedni tudott – mondta. Közölte, az is eredmény, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben a bruttó béremelkedés felette van az inflációnak.

A szocialista javaslatokkal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a baloldali választási programok adóemelésekről szólnak és egyhavi nyugdíjat is a baloldal vett el az idősektől. Ha az önök receptjét követnénk, magasabb lenne a munkanélküliség és alacsonyabbak a fizetések – mondta.

Momentum: Kezdjenek el végre a pedagóguspálya megbecsülésén dolgozni!

Tóth Endre (Momentum) a korábban rendőrként dolgozó Pintér Sándor belügyminiszter oktatás területén végzett tevékenységét bírálta. Elmondta, a miniszter arcizma sem rándul, amikor ötezer tanár helyezi letétbe felmondását.

Az oktatás irányítása nem tömegoszlatás, az iskolák nem kaszárnyák, a tanárok pedig nem őrjöngő csőcselék, velük lehetne tárgyalni – mondta, megjegyezve, másfél éve csak eljátsszák a tárgyalásokat és fikarcnyit sem engednek a pedagógusok követeléseinek, majd kidolgoznak egy „bosszútörvényt”.

Felkészültek arra, hogy bemenjenek tanítani a bosszútörvény miatt felmondott ötezer pedagógus helyett? – tudakolta a kormánypárti képviselőktől.

Azt kérte a Fidesz-KDNP-től, engedjék el a kicsinyes bosszút és kezdjenek el végre a pedagóguspálya megbecsülésén dolgozni. Döntsék el a kormánypártiak, hogy a magyar emberek érdekeit szolgálják, vagy Orbán Viktor lakájai, akik bármikor készek kiszolgálni a miniszterelnök és rendőrminisztere bosszúálló természetét – mondta.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a baloldali politikusok azon dolgoznak, hogy Brüsszelből a magyar pedagógusok béremelésére egyetlen forrás se érkezzen.

Közölte, ha ezen a napon megérkezne a forrás, ami réges-régen jár a magyaroknak, akkor minden magyar pedagógus átlagosan 561 ezer forintot keresne átlagosan holnaptól,

jövő évtől pedig átlagosan 680 ezer forintot, 2025-től pedig közel 800 ezer forintot kapna.

Azt firtatta, mi készteti a baloldali politikusokat arra, hogy minden idők legnagyobb, 75 százalékos pedagógusbéremelése ellen dolgozzanak. Az előkészítés alatt lévő törvénytervezetről közölte, folyamatosan egyeztetnek arról a szakszervezetekkel és a szakmai szervezetekkel; a dokumentum abban segít, hogy azok a pedagógusok, akik többet foglalkoznak a gyerekekkel, azok az átlagnál is többet keressenek.

A Demokratikus Koalíció (DK) a napokban váratlanul elhunyt Vágó Istvánról emlékezett meg, a KDNP az ukrajnai háború kapcsán a Nobel-békedíj visszaadására szólította fel az Európai Uniót, a Fidesz pedig Karácsony Gergely főpolgármester tevékenységét illette kritikával kedden napirend előtt az Országgyűlésben.

DK: Megrendülten búcsúzunk Vágó Istvántól!

Kálmán Olga (DK) a szombaton váratlanul elhunyt Vágó Istvánról emlékezett meg. Felidézte: Vágó István évekig volt a legnépszerűbb televíziós személyiség, majd kivételesen sikeres szakmai karrierjét feláldozta, hogy a magyar demokrácia ügyét képviselje.

Tisztában volt azzal is, hogy ha belép a Demokratikus Koalícióba, akkor „mindenhonnan megkapja majd a magáét”, vádolták mindennel, méltatlanul, igaztalanul és akadtak hitványak, akik még halálában sem hagyták békén – mondta.

A DK megrendülten búcsúzik Vágó Istvántól, megtiszteltetés, hogy egy ilyen felkészültségű, műveltségű tisztességes demokrata erősítette a Demokratikus Koalíciót elnökségi tagként, önkormányzati képviselőként és barátként – fogalmazott Kálmán Olga.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt mondta: Vágó István halálával a magyar televíziózás meghatározó szereplője távozott. Nem kell politikailag egy oldalon állnunk ahhoz, hogy lerójuk tiszteletünket egy elhunyt emléke előtt – hangsúlyozta. „Fogadják őszinte részvétünket Vágó István halála okán, isten nyugosztalja” – mondta.

KDNP: Az EU adja vissza a Nobel-békedíjat és adja a Vatikánnak vagy Magyarországnak!

Simicskó István (KDNP) „szomorú testvérháborúként” aposztrofálta a több mint egy éve tartó orosz-ukrán háborút, hangsúlyozva: mindennap hallják, hogy újabb és újabb fegyverszállítmányok érkeznek a frontra, arról azonban sajnos nem hallanak, hogy az Egyesült Államok vezetése, vagy az Európai Unió azt mondaná, hogy végre elég volt a háborúból, a visszafelé elsült szankciókból és a “gazdasági kivéreztetés szélére” sodródott Európából.

Míg 2012-ben az Európai Unió kapta a Nobel-békedíjat, addig mára a „háborús héják lepik el Brüsszelt” – jelentette ki, arra szólítva fel az EU-t, hogy adja vissza a kitüntetést, esetleg adja át a Vatikánnak, vagy pedig a Magyarországnak, mert „mi állunk a béke mellett”.

Menczer Tamás, a külügyi tárca államtitkára azt mondta: a jelenlegi brüsszeli politika a háború kapcsán szembe megy az EU alapításakor kigondolt célokkal, azzal, hogy béke legyen a kontinensen és nőjön az életszínvonal. Ezzel szemben a harmadik világháború veszélye és kockázata jelenleg nagyobb, mint korábban bármikor – jelentette ki.

Megerősítette: a magyar kormány álláspontja változatlan, azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat akar. Aki viszont feltételeket támaszt a tűzszünet és a béketárgyalások elé, az valójában nem akar békét, tehát háborúpárti – tette hozzá. A baloldali képviselőknek azt üzente: sosem késő a békepárti táborhoz csatlakozni.

Fidesz: Három és fél éve nem vezeti senki a fővárost

Láng Zsolt (Fidesz) Karácsony Gergely főpolgármester tevékenységét kritizálta. Szerinte három és fél éve nem vezeti senki a fővárost,

Karácsony Gergely „a szavakon túl inkább statisztál”, és nevét adja a dollárbaloldal szereplőinek gazdasági és hatalmi játékaihoz. A 2019-ig tartó látványos fejlődés után az elmúlt években csak botrányokat, sikertelenséget, egy szlömösödő, dugóktól fuldokló és csődbe menő Budapestet láthatunk – értékelt.

Hangsúlyozta: elfogyott az előző vezetéstől megörökölt megtakarítás, a rekordnagyságú iparűzési adó bevételeket feléli az önkormányzat, a budapestieknek pedig maradnak a szokásos baloldali kifogások, az üres kassza és az állandó politikai háborús helyzet generálása a kormány ellen. Anarchiaként értékelte azt a fővárosi bejelentést, hogy Budapest nem fizeti be a szolidaritási adót.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára válaszában leszögezte: Budapest nemzeti ügy, ezért a főváros többet érdemel, egy olyan városvezetést, amely e felelősség tudatában dolgozik, és horizontja nem áll meg a körút vagy a külvárosi kerületek határánál.

Rögzítette: a szolidaritási hozzájárulás befizetése jogszabályi kötelezettség, lényege a gazdagabb települések részéről a szegényebb városok irányába mutató szolidaritás megjelenítése az önkormányzati rendszerben. Ezt a szolidaritást, ezt a megállapodást rúgja most fel Karácsony Gergely és a budapesti városvezetés – jelezte.

Átgondolatlanság, koncepciótlanság, tehetségtelenség, alkalmatlanság – szerinte ez jellemzi a mai budapesti városvezetést, mára pedig eljutottak oda, hogy Karácsony Gergely és a mögötte álló baloldal nemcsak a budapestiek hétköznapjait nehezítette meg, hanem a város gazdálkodását is.

Személyes érintettség okán kért szót Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki Jámbor András (Párbeszéd) napirend előtti felszólalására reagálva az ellenzéki képviselőt „egy Magyarország felforgatásán dolgozó, békétlenséget szító, külföldről támogatott, tőről metszett kommunistának” nevezte.

Úgy fogalmazott: „igen, mindent tudunk magáról, de ez nekünk elég az ön cikkeit olvasgatni, ne reménykedjen, több ehhez nem kell”.

Politikai nyilatkozattal egészült ki a napirend

A Fidesz javaslatára a keddi napirend kiegészült a migráció elutasításáról és a kibocsátó országok helyben történő támogatásáról szóló politikai nyilatkozattal, amelyet KDNP-s képviselők nyújtottak be. A nyilatkozatot a keddi ülésnap utolsó napirendi pontjaként tárgyalják, a zárószavazást szerdán tartják.