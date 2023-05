Altorjai Anita: Szívvel, lélekkel és hittel dolgoztak a közmédia munkatársai a pápalátogatás közvetítésén

Szívvel, lélekkel, hittel dolgoztak a közmédia munkatársai azért, hogy Ferenc pápa háromnapos magyarországi látogatásának közvetítése gördülékenyen menjen – erről a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója beszélt az M1 kedd reggeli műsorában.

Altorjai Anita úgy értékelt: sem technikai, sem tartalmi probléma nem történt, minden munkatárs felkészülten várta a pápalátogatást, szakmai minőségben a legmagasabb színvonalat képviselték.

A vezérigazgató hozzátette: azért, hogy minden rendben menjen, a felkészülés már jó néhány héttel korábban megkezdődött, hiszen nemcsak élő közvetítésekkel, hanem háttérműsorokkal, kisfilmekkel, beszélgetésekkel, játékfilmekkel szerették volna a nézőket ráhangolni Ferenc pápa látogatására.

„Ami a közmédia munkatársain múlott, azt mi megtettük” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a nézőktől is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett.

A televízió munkatársainak feladata az volt, hogy a helyszíneken tapasztalható „érzéseket, élményeket” átadják, sugározzák a nézők felé – mondta.

Altorjai Anita kitért arra, hogy a közmédia tartalmainak fóruma, a Bizony, Isten! YouTube-csatorna is egyre népszerűbb, a közösségi felületet a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején indították, és most teljes egészében követhették a nézők ezen is a pápalátogatás elmúlt három napját.

A közmédia összes csatornája beszámolt Ferenc pápa látogatásáról, minden nyilvános eseményt végighallgathattak, nézhettek az érdeklődők.

Altorjai Anita elmondta, hogy a közmédia vallási főszerkesztősége tizenöt munkatársával a legkisebb szerkesztőség, azonban a pápalátogatás hírére „összezárt” a közmédia, és a társszerkesztőségek munkatársai is bekapcsolódtak a munkába.

Úgy vélte, mindenki, aki ebben a munkában részt vehetett, elképesztő élményben részesülhetett, és ezt a közvetítéseken is érezni lehetett – mondta, hozzátéve, igyekeztek azokat a nézőket is megszólítani, akik nem vallásosak.

A vezérigazgató a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt: a közmédia egyik alapvető feladata, hogy a keresztény értékrend alapján készítsen műsorokat, a keresztény kultúrkört próbálja megismertetni a nézőkkel, és ezt szolgálta, hogy nem csak ismeretterjesztő műsorok, beszélgetések, miseközvetítések voltak, játékfilmeket is láthattak a nézők.

Kitért arra, hogy a közmédia a pápalátogatás során több mint ezer percet sugárzott, a közmédia révén született anyagok kordokumentumok, az élő közvetítések, felvételek pedig a világ számos tájára eljutottak.

