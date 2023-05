A Dal 2023 nyertese klipet, jubileumi albumot és köszönetkoncertet tervez

A Duna nemzeti dalválasztója és az Éjféli járat című dal győzelme sokat tett hozzá a már húsz éve zenei pályán lévő Titán ismertségéhez. Az erdélyi zenekarnak nagyívű tervei vannak a győzelemmel együtt járó tízmillió forintos pénzjutalommal. Minderről, valamint a dalversenyben szerzett meghatározó élményeiről beszélt Szabó Előd, az együttes énekese az M1 és a Duna műsorában.

Szombaton az erdélyi Titán zenekar Éjféli járat című dalának győzelmével ért véget az ország egyetlen dalválasztója. A döntőben nyolc produkció versengett a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának kíséretében az elsőségért.

Titán zenekar (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

„Már akusztikus verzióban is nagy élmény volt színpadra állítani dalunkat, de a szimfonikus előadás még kiemelkedőbb volt. Mikor meghallottam ezt a változatot, ahogy a könnyűzene találkozott a klasszikussal, potyogtak a könnyeim és azt éreztem: hazatalált a dal” – mondta A Dal 2023 győztes zenekarának énekese, Szabó Előd az M1 Ma reggel című műsorában, hozzátéve: az Éjféli járat így olyan lett, mint egy film betétdala.

Szabó Előd arról is beszélt, hogy már évek óta külön a verseny felhívására írt dallal pályáztak, idén azonban épp egy turné közepén voltak, ezért egy már meglévő, de nem publikált szerzeményre esett a választásuk.

„A dal a szeretet, a szerelem fontosságát hangsúlyozza. Sokkal szebb világban élhetnénk, ha mindenkit ezek az érzések vezérelnének”– mondta az énekes a tragikus szakítás ihlette Éjféli járat üzenetéről. Az M1 műsorában Szabó Előd azt is kiemelte, hogy a tehetségkutatókkal ellentétben A Dalban a versenyzők saját szerzeményüket mutathatják be, és a legújabb magyar dalok mérettetnek meg hazánk egyik legnagyobb televíziós zenei eseményén a heteken át tartó élő show-ban.

A Titán nemcsak az „Az Év Dala 2023” cím és a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2023” elismerés nyertese lett, hanem – a hazai piacon egyedülálló módon – a zenei produkciója fejlesztésére fordítható tízmillió forintos pénzjutalmat is kapott. A nyereménnyel komoly terveik vannak.

A Dal 2023 győztese, a Titán együttes tagja az Éjféli járat című dalért kapott díjjal A Dal 2023 televíziós show-műsor döntőjében a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai stúdiójában 2023. április 29-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

„Mikor elkészült az Éjféli járat, bár gondolkodtunk, hogy klipet forgatunk hozzá, időhiány és anyagi okok miatt nem tettük. Most azonban már erre is adott a lehetőség. Ezen kívül, mivel idén 20 éves a Titán, jubileumi albumot is szeretnénk megjelentetni, és gondolkodunk egy köszönetkoncert megvalósításán is” – mondta Szabó Előd. Hangsúlyozta azt is, hogy milyen jó és fontos ugródeszka a Duna dalválasztója.

A Dal 2023-ban mintegy félezer pályaműből mindössze negyven dal kapott lehetőséget a főműsoridős bemutatkozásra. A szászrégeni zenekar már 20 éve van ezen a pályán, ismertségüknek mégis rengeteget jelent a műsor. Mindezt az is bizonyítja, hogy a május 1-jei marosvásárhelyi koncertjükön rengeteg rajongó fogadta őket, és az Éjféli járatot kétszer is el kellett játszaniuk. Minderről Szabó Előd a Duna Család-barát című műsorában beszélt, ahol azt is elmondta: a legnehezebb feladat az volt, hogy bekerüljenek a negyven dal közé, hiszen már többször is neveztek. Mostani győzelmükre úgy is tekintenek, mint születésnapi ajándék, hiszen májusban ünneplik a már említett jubileumot.

A Dal 2023 adásai újranézhetők adal.hu-n.