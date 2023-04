Megható, felemelő, szívbemarkoló – ilyen volt a helyszínen átélni a pápai misét a Kossuth téren

Ferenc pápa miséje a Kossuth téren még a közvetítésen keresztül is látványos és megható volt. A közmédia tudósítója beszámolt arról, milyen volt a helyszínen átélni az eseményeket.

A helyszínen követve is felemelő volt Ferenc pápa szentmiséjét látni a Kossuth téren. A mise előtti pápamobilozáskor nagyon megható jeleneteknek lehettünk szemtanúi most is, mint ahogy az elmúlt napokban már oly sokszor – jelentkezett be a Kossuth térről az M1 tudósítója.

Hozzátette: szívbemarkoló látvány volt, amikor a szentatya megállította a pápamobilt, és több kisgyereket is magához vett, hogy keresztet rajzoljon a fejükre. Vagy amikor folyamatosan integetett a Kossuth téren lévő több tízezer embernek, akik zászlókkal integettek vissza neki, miközben a katolikus egyházfő folyamatosan mosolygott.

A szentmise végén pedig magyarul szólalt meg Ferenc pápa: „Isten, áldd meg a magyart!”

Ekkor a Kossuth téren lévő több tízezer ember, a díszpáholyban lévő állami méltóságok, politikusok, mindenki vastapsba kezdett, felálltak és együtt köszöntötték a katolikus egyházfőt.

Ferenc pápa a Mennyek Királynője imádsága előtt azt mondta, hogy szeretné kifejezni ezt a hálát az egész szeretett magyar nép felé, azért a szeretetért és fogadtatásért, amelyeket ezekben a napokban megtapasztalt.

A szentatya külön köszöntötte a más keresztény felekezetekhez tartozókat, és köszönetet mondott, hogy Magyarországon a különböző vallások kölcsönösen támogatják egymást.

Aztán azt mondta:

Szűz Máriára, a magyarok Nagyasszonyára bíz minden magyart, és innen, e nagyszerű városból és nemes országból a Szűzanya szívére szeretné bízni az európai kontinens hitét és jövőjét, különösképpen a béke ügyét.

A katolikus egyházfő külön is beszélt az ukrán és orosz népről, és azt kérte Szűz Máriától, a béke királynőjétől, hogy öntse a népek vezetőinek szívébe a vágyat, hogy a békét építsék – fogalmazott a tudósító.

Ferenc pápa a szentmise után visszament a Nunciatúrára, ahol magánebéden vesz részt, majd délután 4 órakor lesz még egy utolsó magyarországi programja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre látogat.

