Vak gyerekekkel, menekültekkel és szegényekkel is találkozott Ferenc pápa

Apostoli látogatásának második napján Ferenc pápa délelőtt magánlátogatást tett egy vak gyerekeket gondozó otthonban. Ezután szegényekkel és menekültekkel találkozott, délután pedig 11 ezer diák előtt mond majd beszédet. Ferenc pápa látogatásának legnagyobb eseménye a vasárnapi szentmise lesz a budapesti Kossuth téren. A közmédia a szentatya minden programjáról részletesen beszámol majd.

Percekkel fél kilenc után gördült be a Ferenc pápát szállító autó a vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonához.

A szentatyát már izgatottan várták az intézmény lakói. Állva, énekkel fogadták a gondozottak.

Kapcsolódó tartalom

Az intézmény látássérült és halmozottan fogyatékos gyerekeknek ad otthont.

Az egyházfő több ajándékot is kapott tőlük. Például egy saját készítésű tarisznyát és egy rózsafüzért.

Kapcsolódó tartalom

„Nagyon szépen köszönöm nektek azt a gyengédséget amivel engem itt fogadtatok. Nagyon szépen köszönöm az énekeket, a gesztusokat, a szemeiteket. Ez olyan, mint egy életprogram mert a Szent igazából kéri a kegyelmet, azért hogy, ott, ahol valami hiányzik, ott ő valamit hozzátegyen”

– fogalmazott a katolikus egyházfő.

A szentatya beszéde után az intézmény lakói közösen imádkozták el a Miatyánkot latinul.

Kapcsolódó tartalom

Ferenc pápa a magánlátogatás után a Rózsák terére ment, ahol rengetegen várták.

A pápamobil nem sokkal 10 óra után érkezett meg az Árpád-házi Szent Erzsébet templomba.

Mosolyogva üdvözölte az embereket a templomban. A hívek ekkor egy megható pillanatnak is a szemtanúi lehettek: Ferenc pápa ugyanis egy kisfiút vett a karjaiba és megáldotta.

Kapcsolódó tartalom

A pápát a templomban üdvrivalgás és taps fogadta.

Ferenc pápa külön kérése volt, hogy találkozzon szegényekkel, köztük menekültekkel is. A találkozóra több százan érkeztek.

Voltak olyanok is akik tanúságot tettek, köztük egy máriapócsi családanya is.

A szegények és a rászorulók állnak az evangélium középpontjában – fogalmazott beszédében Ferenc pápa. Azt mondta:

nagyon örül hogy itt lehet Magyarországon és kiemelte, hogy a magyar egyház nagylelkű szolgálatot tesz a szegényekért.

„Köszönetemet fejezem ki a Magyar Egyháznak a tevékeny szeretet melletti elkötelezettségért, odaadottságért létrehoztak egy olyan hálót, amely összeköti a sok lelkipásztori munkatársat a sok önkéntest a plébániai és egyházmegyei karitászokat de az imacsoportokat a hívők közösségeit a más felekezetekhez tartozó szervezeteket is, egyesítve őket abban az ökumenikus közösségben, amely éppen a szeretetből fakad. És köszönöm, hogy nemcsak nagylelkűen, de lelkesen is oly sok menekültet fogadtatok be Ukrajnából” – fogalmazott a katolikus egyházfő.

Ferenc pápa délután a Papp László Sportarénában találkozik majd több ezer fiatallal. A vidéki egyházmegyék és egyházi iskolák már hetek óta készültek erre a találkozásra.