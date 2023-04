Megható: a pápa kiszállt az autójából az őt flashmobbal köszöntőkhöz – mindenkivel kezet fogott és ajándékokat adott

Flashmobot tartottak reggel Ferenc pápa tiszteletére a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonának közelében. A környéken lévő plébánia tagjai kiálltak az egyik kereszteződéshez, és egy keresztet formálva integettek a katolikus egyházfőnek. És megtörtént az, amit mindenki csak remélt: Ferenc pápa kiszállt hozzájuk, és mindenkivel kezet fogott. Monostori László esperes plébános az M1-en arról beszélt, Ferenc pápa nagyon jól érzi magát Magyarországon.

Reggel óta gyakoroltak az Istenhegyi Szent László plébánia közösségének tagjai a Mátyás király út egyik kereszteződésénél. Tudták, hogy ezen az úton érkezik Ferenc pápa a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonába, ezért kiálltak az egyik mellékutcához, és sárga-fehér, vatikáni zászlós pólókba öltözve egy keresztet formáltak. Azt remélték, ahogy elhalad előttük a Szentatyát szállító autó, a katolikus egyházfő majd észreveszi őket.

„A kereszt az isteni szeretetnek olyan jele, amely közösséget teremt az emberek között, hiszen próbálni kellett, föl kellett kelni ma reggel, el kellett jönni, tehát kifejezzük a mi kicsi kis áldozatainkat azért, hogy mennyire örülünk annak, hogy ő meglátogat minket” – mondta Kocsis István, az Istenhegyi Szent László plébánia plébánosa.

Kapcsolódó tartalom

Ferenc pápa már az odaúton lelassított mellettük és integetett nekik. Visszafelé pedig megállíttatta a fehér Fiat 500-ast, és szólt a biztonságiaknak, hogy hozzák oda a botját. Kiszállt az autóból, közelebb lépett a hívekhez, majd a plébános átadta neki az ajándékukat: egy ikont, amely Máriát ábrázolja a Kisjézussal. Ekkor mindenki azt hitte, hogy a Szentatya visszaül az autójába és megy tovább, de nem így történt.

Több, mint tíz percen keresztül, egyesével fogott kezet a gyerekekkel és a felnőttekkel, és mindenkinek adott egy kis ajándékot.

Még a közmédia riporterének is.

Azt kérdeztük, hogy érzi magát Magyarországon, amire azt válaszolta, hogy Isten áldását kéri.

Már tegnap is sokakat megdöbbentett Ferenc pápa, amikor felállt a kerekeszsékéből és gyalog ment le a lépcsőn, hogy személyesen köszöntse a Szent István téren összegyűlt embereket.

Ezután intett, és jelezte, hogy szeretne még közelebb menni az emberekhez.

Kapcsolódó tartalom

Még a Duna élő műsorán is módosítani kellett, hiszen mindenki azt várta, hogy Ferenc pápa visszaindul a térről a szállására, de nem így történt. Vagyis a pápa az első adandó alkalommal módosított az előre egyeztetett programon, hogy még több időt tölthessen az emberekkel.

Marti Zoltán, a közmédia tudósítója nem sokkal később azt írta: több olyan szempont is van, amelyből le lehet mérni, hogy Ferenc pápa hogyan érzi magát egy adott országban. Például, ha eltér az előre megírt beszédtől. Márpedig a Szentatya többször is így tett. A Szent István Bazilikában sokszor elkalandozott, humoros mondatokat szőtt a beszédébe és külön gondolatokat is mondott.

Látható, hogy a pápa nagyon jól érzi magát Magyarországon – erről Monostori László beszélt. A plébániai kormányzó szerint a pápa nem csupán egy szokásos hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra, hanem a szívéhez nagyon közel álló emberekhez érkezett.

„Még magyarul is beszélt hozzánk néhány mondatot, és azt hiszem, hogy ezek a gesztusok mind arról szólnak, hogy ő nemcsak, hogy felkészült erre az utazásra, ő nem egyszerűen egy országba a sok közül ment. Hát ő ismer minket, magyarokat. Többször hivatkozott arra, hogy még Argentínában fiatalkorában milyen nagyszerű magyarokkal ismerkedett meg, például nővérekkel, vagy a rendtársait is szokta emlegetni. Tehát ő felkészülten jött, kifejezetten hozzánk jött, és ez a gesztusaiban, a megnyilvánulásaiban is megmutatkozik” – mondta Monostori László.

Ferenc pápa tehát jól érzi magát Magyarországon. Aki pedig a közmédia csatornáit nézi vagy hallgatja, semmiről sem marad le: érkezhet hamarabb a Szentatya és véletlenszerűen bővítheti is a programját, a közmédia a látogatás minden pillanatáról beszámol.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: M1