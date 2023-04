Ferenc pápa: Jónak lenni jó!

Jónak lenni jó! Ezt a mondatot is kimondta Ferenc pápa, látogatásának első napján, tegnap a Karmelita kolostorban – hangzott el az M1 Híradóban.

Ezzel a közmédia adománygyűjtő műsorára is utalhatott, amihez két éve ő maga is csatlakozott. Ferenc pápa akkor egy Szent József szobrot ajánlott fel, hogy ezzel is támogassa a Covid-árvákat segítő Regőczi Alapítványt.

Ferenc pápa jól érhetően, magyarul mondta ezeket a szavakat pénteken, a Karmelita kolostorban tartott első nyilvános beszédében.

Ezzel vélhetően a közmédia adománygyűjtő műsorára is utalt, a pápa ugyanis még 2021-ben csatlakozott a jótékonysági akcióhoz. Ezt a Szent József szobrot ajánlotta fel akkor, amin a kis Jézust az ács mesterségre tanítja édesapja.

„Nekünk ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, nagyon nagy öröm” – mondta Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumi elnöke arra, hogy Ferenc pápa magyarul mondta ki: Jónak lenni jó. Két évvel ezelőtt ugyanis a közmédia a Covid-árvákat támogató Regőczy Alapítványnak gyűjtött. A jubileumi 10. jótékonysági akcióban akkor 350 millió forint gyűlt össze. Ehhez csatlakozott – még akkor – Ferenc pápa.

„Ilyen még talán soha nem fordult elő, hogy egy ilyen kezdeményezést támogasson. És egy szobrot küldjön ajándékba, ami később nagyon nagy örömünkre értékesíteni tudtuk, és a bevételből a Covid-árvákat támogatjuk” – mondta Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A Jónak lenni jó projektvezetőjét is meglepte Ferenc pápa magyarul elmondott mondata. Siklósi Beatrix szerint ez óriási megtiszteltetés a Jónak lenni jó műsorának.

„Megütötte a fülemet ez a mondat, hogy Jónak lenni jó. Biztos voltam benne, hogy ez nem történhetett véletlenül. Hiszen nekünk egy élő kapcsolatunk van a Szentatyával,

két évvel ezelőtt amikor a Covid-árvákat a jónak lenni jó műsora támogatta, akkor ő nekünk egy Szent József szobrot küldött. És azt gondolom, hogy ez a közmédia műsorának, ennek a mozgalomnak a megbecsülését is jelentette” – mondta Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Ferenc pápa kapcsolatba lépett a közmédia munkatársaival. 2013-ban ugyanis a Szentatya egy keretezett pápai áldást küldött a közmédiának.

