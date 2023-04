Eltért a forgatókönyvtől Ferenc pápa, testőrei is megdöbbentek – kezével jelezte, szeretne közelebb menni az emberekhez

Váratlanul bement a hívek közé Ferenc pápa a Szent István téren pénteken, az ott állók nagy meglepetésére. Az egyházfő gesztusára senki nem számított, a testőrei is megdöbbentek. Martí Zoltán, a közmédia tudósítója szerint több olyan szempont is van, amelyből le lehet mérni, hogy a szentatya hogy érzi magát egy adott országban. Az egyik ilyen, ha átírja a forgatókönyvet, most ez történt. A másik, ha eltér a megírt beszédtől. Ez tegnap többször is előfordult.

Nemcsak a közmédia tudósítója döbbent meg, amikor Ferenc pápa egyszer csak felállt a kerekesszékéből, és gyalog jött le a lépcsőn, hogy személyesen találkozhasson a Szent István téren összegyűlt hívekkel. Mindez ugyanis nem volt benne a tervezett programjában. A Duna műsorát is módosítani kellett, miután kiderült, a pápa még egyáltalán nem indult el a térről. Kapcsolódó tartalom Videón, ahogy Ferenc pápa magyarul szólalt meg Martí Zoltán, a közmédia tudósítója nem sokkal később azt írta: egészen hihetetlen és váratlan jelenet volt, hogy a Szent István Bazilikát elhagyva az eredeti tervet nem figyelembe véve lement a kint várakozó tömeghez. Úgy folytatta: semelyik szervező nem tudott erről a tervről, a vatikáni csendőrség is döbbenten követte az eseményeket, miközben a helyszíni szervezők a Bazilikából a kivetítőn figyelték, hogy mi is történik pontosan. Maguk az emberek is teljesen meglepődtek, hogy hirtelen odakeveredett közéjük a pápa, aki ragaszkodott ahhoz, hogy így köszöntse a magyarokat. Szinte eksztázisba kerültek az emberek, többek között a mentősöknek és a biztonsági őröknek is áldást adott a római egyházfő. Kapcsolódó tartalom Isten hozta, Ferenc pápa! Megmutatjuk, mi történt az apostoli látogatás első napján A tudósító azt is írta: több olyan szempont is van, amelyből le lehet mérni, hogy Ferenc pápa hogyan érzi magát az adott országban. Az egyik ilyen mérce, ha eltér az előre megírt beszédétől. Márpedig a Szentatya többször is így tett. A politikai vezetőknek írt beszédénél is alakított az előre megírt beszédén, de ez semmi nem volt a délutánhoz képest: a Szent István Bazilikában messze-messze elkalandozott az eredeti szövegtől, humoros mondatokat szőtt bele, külön gondolatokat mondott, amelyek miatt a tolmácsra is nagy szükség volt. Martí Zoltán úgy fogalmaz: Ferenc pápa nagyon együtt élt a hallgatósággal és teljes szívével jelen volt a püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel, diakónusokkal és a hitoktatókkal való találkozáson.