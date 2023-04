Agrárminisztérium: A magyar borászok mindig számíthatnak a kormány együttműködésére

Az Agrárminisztérium (AM) kiemelt kérdésként kezeli a biológiai sokféleség megőrzését, és ezzel összefüggésben az ökológiai gazdálkodás támogatását – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a III. Natúr Sümeg borászati rendezvényen.

Az AM szombaton kiadott közleménye szerint a tárcavezető arról is beszélt, hogy a natúr borok a 2021-ben megjelent új borjogi szabályozással kerültek be a magyar borjogba. A szabályozás meghatározza, milyen feltételek esetén lehet a címkén jelölni a natúrbor, natúr pezsgő, pétnat kifejezéseket.

A szigorúnak mondható szabályozás kifejezetten az érintett borászok kérésére, javarészt az ő szakmai kidolgozásukban született meg

– hangsúlyozta Nagy István. Hozzátette, a Sümeg elnevezés is 2021-ben kapott önálló eredetvédelmet, azaz külön oltalom alatt álló eredetmegjelölés státuszt. Ezzel a sümegi borok és pezsgők jog által védett egységes stílust és minőséget kaptak, aminek köszönhetően kiemelten lehet bemutatni őket a piacon.

A Natúr Sümeg borászati rendezvény évről évre hitet tesz az ökológiai szőlőművelés, a természetes borkészítés és a fenntarthatóság mellett, húzta alá.

A magyar borok sikerével kapcsolatban a miniszter megjegyezte, a borász szakma nemegyszer megmutatta, hogy élen jár a szenvedély, az elhivatottság, a szakértelem tekintetében, és abban a képességben, hogy igazodni tud az új kihívásokhoz.

Nagy István hangsúlyozta: a magyar borászok mindig számíthatnak a kormány együttműködésére és segítségére. A kormányzati segítségnyújtás mellett szükség van az ágazati összefogás erősítésére, a minőség folyamatos javítására, a versengés mellett az együttműködésre, eredményes bormarketing-programok végrehajtására is. A közös cselekvés ugyanis hatványozza az erőnket – hangsúlyozta a tárcavezető az AM közleménye szerint.

A kiemelt kép illusztráció.