Hamarosan itt a gyereknap: Ilyen fiús és lányos ajándékot válasszunk!

Idén május 28-ra esik a gyereknap, a legtöbb szülő pedig ilyenkor programokkal, kisebb-nagyobb ajándékokkal készül a kicsiknek és nagyoknak. Sokan azonban tanácstalanok, mi lenne a megfelelő ajándék a már meglévő kisautó vagy baba mellé, ráadásul a nagyobb gyerekek esetében még nehezebb megtalálni a megfelelő meglepetést.

A gyereknap a kicsik egyik kedvenc ünnepe, hiszen ilyenkor minden róluk szól. Olyan programokat szervez a család, ami a csemetéknek a legnagyobb örömet okozza és persze egy-két ajándékot is ki lehet bontani. A slágernek számító fiús vagy éppen lányos játékok mellett azonban van néhány olyan ötlet is, ami nem csak nagy örömet okoz a kicsiknek, de ügyességet, gondolkodást is fejleszt mindamellett, hogy szórakoztat. Ezúttal a szülőknek van feladva a lecke, hiszen – főleg egy bizonyos kor fölött – már egyre nehezebb kitalálni, minek is örülne a csemete igazán.

Lányoknál kiskonyha, fiúknál focis játékok

A lányoknál kortól függően továbbra is közkedveltek a babák, legyen szó akár beszélő, akár fésülhető fajtáról vagy éppen valamelyik népszerű mese alapján készült figuráról. Az olyan ajándékok is igazán kelendőek a kislányok esetében, amelyek gyűjthetőek és több darabból állnak, amelynek darabjait egy-egy ünnepre lehet ajándékozni. De a kisebbek körében a kiskonyha vagy a bevásárlós játékok is nagy örömet okozhatnak. A fiúknál szintén népszerűek a mesehős-figurák vagy az ezek alapján készült játékok, de az autós, vonatos, illetve építőjátékokat is előszeretettel vásárolják a szülők. Az örök kedvenc a fiúk körében a foci és az ehhez a sporthoz kapcsolódó játékok.

Egy magyar fejlesztésű innovatív játék most a gyereknapok sztárja is lehet, hiszen nem csak ugyanazt az életérzést közvetíti, mint a labdarúgás, de a gólörömöket is meg lehet élni benne, ráadásul készségfejlesztő is.

„A Footballisert már nyolcéves kortól ajánljuk, ugyanis határozottan fejleszti a gyerekek kézügyességét és a finommotorikus mozgást. Külön öröm számunkra, hogy a tapasztalatok szerint a lányok is megtalálják benne az örömet – sőt, ha sikerélményük van, már ők hívják ki a fiúkat. De igazából mindenki megtalálja benne azt, amit szeret, hiszen van benne gondolkodni való és ügyességi rész is. Baráti összejöveteleken is nagyon szeretik játszani, komplett bajnokságokat lehet vele játszani” – mesélte Horváth Miklós, a száz százalékban magyar gyártmányú és fejlesztésű interaktív játék, a Footballiser ötletgazdája.

Előhozza a szülők gyermeki énjét és összehozza a családokat

A Footballisert hatan is játszhatják, ráadásul csapatokban is megmérkőzhetnek egymással a játékosok, tehát akár 2-3 csapatot is összeállíthatnak. Az együtt gondolkodás is nagy szerepet kap ilyenkor, ami a gyerekek társas együttműködését fejleszti, a játékidő pedig a résztvevők számától függően 45-90 perc is lehet. A szabályokat nagyon könnyű megtanulni, erről egy mindössze 8-10 perces videó és részletes szabálykönyv gondoskodik.

„A játék lényege, hogy a futballpálya összeállítása után fel kell helyezni a játékosokat a kihúzott mérkőzéskártyák alapján különböző, Európa- és Világbajnokságokon megtörtént valós szituációk szerint, majd sikeresen, szabályos gólszerzéssel le kell játszani azokat a pályán. Ehhez a FIFA-világranglista első 80 helyezett országa közül zászlókat is kell húzni, és így a fociban megszokott sorsolás is részét képezi a játéknak. Mindeközben a végső cél, hogy felépítsünk egy stadiont is, amihez az ügyesség mellett logika is szükséges” – mutatott rá Dinai Pál, a játék társalkotója, aki azt is hozzátette, a családok is nagyon szeretik a társasjátékot, hiszen nem egy ücsörgős játékról van szó és egymás góljainak is nagyon lehet örülni.

„A gyerekek nagyon szeretik látni, amikor a szüleik gyermeki énje előjön játék közben, és ilyenkor úgy lehet együtt a család, hogy nem egymás mellett nyomkodják a telefont, hanem valóban és aktívan együtt játszanak, amit mindenki élvez” – tette hozzá a játék megalkotója.