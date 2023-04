Hamarosan indul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara termékkereső szolgáltatása

Hamarosan elindul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Termékkereső szolgáltatása, amelybe már jelentkezhetnek a gazdálkodók, élelmiszer-előállítók, piacszervezők és piacüzemeltetők – közölte a kamara pénteken.

A tervek szerint néhány hónap múlva megnyíló keresőfelületen termékekre és szolgáltatásokra is tudnak majd keresni a vásárlók és a partnerek. A termelő és a fogyasztó itt egymásra találhat, illetve termelők és feldolgozók közötti kapcsolatok is kialakulhatnak. A Termékkereső termékek, gazdaságok, piacok, események népszerűsítésére is szolgál majd.

A közlemény hangsúlyozza: a felület célja a fogyasztók figyelmét felhívni a magyar termékek választásának fontosságára, valamint, hogy a rövid ellátási lánccal és annak értékesítési formáival csökkenthető legyen az élelmiszerek szállítási útja, a termelés, a feldolgozás, az értékesítés és a fogyasztók a lehető legközelebb kerüljenek egymáshoz.

A Termékkeresőre az előregisztráció elérhető ide kattintva – tájékoztatnak a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)