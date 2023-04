Exkluzív drónfelvételek a közmédia műsoraiban

Ferenc pápa magyarországi látogatásának legfontosabb helyszíneit mutatja be négy dokumentumfilm a Dunán. Az exkluzív drónfelvételek nem mindennapi szemszögből mutatják meg a többi mellett a Szent István Bazilika kupoláját a csatorna nézőinek. A katolikus egyházfő minden nyilvános programjáról tudósít a közmédia.

Rendkívül változatos műsorkínálattal várja nézőit a közmédia I. Ferenc pápa látogatása során, köztük a három nap kiemelt helyszínein készült dokumentumfilmekkel.

Ezek egyik része, a Királyi csarnok – A szent István Bazilika és a Szent Jobb olyan exkluzív drónfelvételeket tartalmaz, amelyek bepillantást engednek Budapest egyik legismertebb és legkülönlegesebb épületébe, ahogy eddig még sosem láthatták a tévénézők.

Az MTVA vallási főszerkesztőségének stábját soron kívül engedték be a Szent István Bazilikába, olyan helyekre is, ahová látogatók nem juthatnak be. A műsorban április 28-án 16:20-kor bemutatják a templom belső tereit, a többi közt az aranyozott mozaikokkal díszített főoltárt, a 96 méter magas és 8 őrtornyot rejtő kupolát, valamint az épületet madártávlatból is megcsodálhatják a Duna nézői. A csatorna további három dokumentumfilmmel is készül a pápalátogatás idejére.

A katolikus egyházfő látogatásának célját szem előtt tartva hozza közel a nézőkhöz a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonát, a Rózsák terén található Árpád-házi Szent Erzsébet templomot, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet és a Szent István Bazilikát.

A katolikus egyházfő budapesti programjának minden fontos mozzanatát élőben közvetíti április 28. és 30. között az M1, a Duna és a Kossuth Rádió.

A kiemelt képen Ferenc pápa. (Forrás: MTI)