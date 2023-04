Élőben követhetik a nézők Ferenc pápa budapesti látogatásának eseményeit a közmédia műsorán

Több ezer fiatallal találkozik majd Ferenc pápa Budapesten

Hetek óta készülnek a háromnapos pápalátogatásra vidéken is. Több ezer ember érkezik majd a fővárosba Ferenc pápa programjaira. Van olyan intézmény, ahol különleges műsor is készül a szentatyának. Készülnek az egyházmegyék és az iskolák is. Szombaton több ezer fiatallal találkozik majd Ferenc pápa, aki a Rózsák terén több száz rászoruló előtt mond majd beszédet.