Magyarországon volt a legalacsonyabb a gáz és a villany ára tavaly Európában

Magyarországon volt a legalacsonyabb Európában a háztartási gáz és az áram átlagos ára tavaly, a második félévben – ez derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának adataiból. A rezsicsökkentés a lakosság számára idén is megmarad, eközben a vállalkozások egy részénél is elindult az energiaárak csökkenése – hangzott el az M1 Híradóban.

Még áprilisban is fűteni kell a legtöbb helyen a hűvös esték és a csípős reggelek miatt. A gázszámlák azonban így is kiszámíthatóak – itthon ugyanis hatóságilag rögzítették a lakossági villany, a gáz és a távhőárakat – eközben Európában ősztől elszabadultak az energiaárak.

Az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint a háztartási gáz és a villanyáram átlagos ára 2022 második felében Magyarországon volt a legalacsonyabb Európában.

A magyar fogyasztóknak 3,5 eurót kellett fizetniük 100 kilowattóra gázért és 10,8 eurót 100 kilowattóra villamosenergiáért – ezek az árak idén is maradnak, miközben a cégek által fizetendő tarifák is csökkenésnek indultak – több mint 50 százalékkal csökken az áram és a gáz ára is több mint 10 ezer felhasználónál a kkv szektorban.

„Marad a rezsicsökkentés, tehát a lakosság nem érintett, akik már tavaly nyár óta biztosított ez a védelem. Azóta azt látjuk, hogy azon tüsténkedik a szabályozó, hogy ameddig a takaró ér addig nyújtózkodjunk és akit lehet, azt vonjunk be ebbe a védett körbe, még azok mellett, akik ugye a védettséget megkapták” – mondta Tóth Máté energiajogász.

Európában a múlt év második felében például a földgáz ára Svédországban volt a legmagasabb Az ott élők 1 kilowattóra gázért 27,5 eurót fizettek, majdnem kilencszer annyit, mint Magyarországon. Dániában csaknem 21 euróba, Hollandiában pedig valamivel több, mint 19 euróba került a gáz ára.

A gázárak Csehországban emelkedtek a legdrasztikusabban. Ott 2021 és 2022 között 231 százalékkal lettek magasabbak. A sorban Románia, Lettország, Litvánia és Belgiumban emelkedtek a legnagyobb mértékben a gázárak.

Hasonló volt a helyzet a villamosenergia-árak alakulásában is. A legmagasabb árat csaknem 60 eurót, a dánok fizettek – ez majdnem hatszorosa a magyarországi lakossági tarifának. Őket követte Belgium és Írország. A legnagyobb mértékben pedig Romániában volt emelés méghozzá 112 százalékos.

Ennek ellenére senkinek sem kell tartania attól, hogy jóval több gázszámlát kell majd fizetnie. Nem úgy, mint több Európai Uniós tagállamban, ahol szinte havonta emelkednek az árak.

