Péntek délelőttől vasárnap késő délutánig tart Ferenc pápa magyarországi programja

Ferenc pápa április 28-án, pénteken érkezik Budapestre és háromnapos látogatásának végeztével 30-án, vasárnap utazik vissza a Vatikánba. A részletes programot a pápalátogatás biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs közölte kedden az MTI-vel.

A katolikus egyházfő repülőgépe péntek délelőtt száll le a Liszt Ferenc-repülőtéren. Hivatalos fogadtatását követően a pápát a Sándor-palota előtti téren Novák Katalin köztársasági elnök fogadja. Az államfőnél tett udvariassági látogatását követően az egyházfő Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozik.

Ezt követően a Karmelita kolostorban az állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőivel találkozik, a nyilvános eseményen Ferenc pápa és Novák Katalin is beszédet mond.

Péntek délután Ferenc pápa a Szent István-bazilikában püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, papnövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozik. A Szentatya ott is beszédet mond. A Bazilikába a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt csak a meghívottak léphetnek be, de a Szent István térre korlátozott számban zarándokokat, híveket is várnak.

Szombat reggel Ferenc pápa magánlátogatást tesz a Vakok Boldog Batthyány-Strattmann László Otthonában, majd a Rózsák terén található Árpád-házi Szent Erzsébet római katolikus templomban szegényekkel, menekültekkel és a magyarországi kisebbségek tagjaival találkozik, valamint beszédet is mond. Az eseményen való részvétel meghíváshoz, illetve regisztrációhoz kötött.

Ezt követően a pápa a görögkatolikus egyház képviselőivel, valamint a hívekkel találkozik.

A katolikus egyházfő délután a Papp László Budapest Sportarénában fiatalokkal találkozik. Az eseményen a meghívott és regisztrációval rendelkező, mintegy 11 ezer fiatal vesz részt. A programban Ferenc pápa beszéde mellett többi között tanúságtételek, néptánc, közös ima és zenei előadások is szerepelnek.

Este a pápa a Jézus Társasága tagjainál tesz látogatást.

Ferenc pápa vasárnap délelőtt a Kossuth téren celebrál szentmisét, ezen külön regisztráció nélkül, a biztonsági ellenőrzést követően bárki részt vehet. A szentmisét a Szent István-bazilikánál kivetítőn is figyelemmel lehet kísérni.

A szervezők azt javasolják, hogy részvevők gyalog vagy tömegközlekedéssel menjenek a Kossuth térre, tekintettel arra, hogy parkolni a környéken nem lehet. A közösségi közlekedés útvonalaival és menetrendjével kapcsolatban a szolgáltatók (MÁV, Volánbusz, BKK) honlapján található bővebb tájékoztatás. A rendezvény területén mosdókat és egészségügyi állomást helyeznek el, a zarándokok eligazodását és az események gördülékeny lebonyolítását több száz önkéntes segíti.

Vasárnap délután Ferenc pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az egyetemi és kulturális élet képviselőivel találkozik. A program része két tanúságtétel, egy zenei blokk és az egyházfő beszéde lesz.

Az egyházfő és a vatikáni delegáció repülőgépe a hivatalos búcsúztatást követően vasárnap késő délután indul vissza Budapestről Rómába.

Ferenc pápa 2023. április 28. és 30. közötti apostoli útjáról és a látogatásához kapcsolódó minden nyilvános eseményéről beszámol a közmédia szinte valamennyi csatornája.

A Dunán összesen hat, pénteken, szombaton és vasárnap is két-két élő közvetítés lesz látható. Ferenc pápa érkezése előtt a Krisztus a jövőnk című ismeretterjesztő sorozat átfogóan mutatja be a pápaság történetét, Magyarország és a Szentszék kapcsolatát, valamint az egyházfő Magyarországhoz fűződő viszonyát. Ezenkívül minden hétköznap várhatók kulturális egyperces etűdök, a húsvéthétfőtől megújuló Mindennapi című műsorban Ferenc pápa gondolatai, idézetei szólítják meg a közmédia közönségét.

Az MTVA vallási főszerkesztősége által a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előtt elindított, immár 16 ezer feliratkozóval rendelkező Bizony, Isten! elnevezésű YouTube-csatornán a tematikus tartalmak újranézhetők.

Kiemelt kép: A Miniszterelnökség által közreadott képen Ferenc pápa megérkezik a Liszt Ferenc-repülõtérre 2021. szeptember 12-én. A katolikus egyházfõ az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjére érkezett Budapestre. Balról Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek (b) és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (b2). (Fotó: MTI/Miniszterelnökség/Botár Gergely)