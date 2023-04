A Corvinus két napos állásbörzéjén harminc cég több mint kétszáz állásajánlattal várja az érdeklődőket

A Corvinus Egyetem április 25-én és 26-án rendezi meg a Career & Business Festivalt, ahol több mint kétszáz állásajánlattal harminc cég lesz jelen az ország vezető vállalatai közül – közölte az egyetem kedden az MTI-vel.

Banki, pénzügyi, tanácsadói, FMCG (napi fogyasztási cikkek) szektorokból érkező cégekkel találkozhatnak az érdeklődők az eseményen, amelyen gyakornoki, pályakezdő és szenior pozíciók és szakmai gyakorlati helyek között is lehet böngészni. A rendezvényhez applikáció is tartozik, az állásokra egyszerűen, az ott generált egyéni QR-kóddal is lehet jelentkezni.

Hozzátették, hogy

a Corvinus az álláslehetőségek mellett szakmai előadásokkal, karriertanácsadással, workshopokkal és fesztiválprogramokkal is várja a látogatókat.

A közlemény szerint a Corvinus aktív hallgatókra, alumnikra és külsős érdeklődőkre is számít, mintegy 7-8 ezer látogatót vár a rendezvényre.

További információért érdemes a Corvinus karrierexpójának Facebook-eseményét követni

– ismertette az egyetem.

