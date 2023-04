Szombattól újabb járat bővül kerékpárszállítási lehetőséggel a fővárosban

Új vonallal bővül a kerékpárszállítási lehetőség a fővárosban: szombattól a II. és a III. kerületet összekötő, hegyvidéki területen közlekedő 29-es buszra kerékpárral is fel lehet szállni – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.

Közleményük szerint a Szentlélek tér és Hűvösvölgy között közlekedő járat vonalán több olyan látnivaló is található – például a Szemlőhegyi-barlang -, amelyet egy rövid kirándulás keretében akár kerékpárral is meglátogathatnak az érdeklődők.

Az új szolgáltatásnak köszönhetően mind a járat útvonalának környezetében lakók, mind az erre kirándulók könnyebben közelíthetik meg kerékpárjukkal az észak-budai térségeket.

Továbbá a 29-es busz több olyan megállót is érint, ahol másik kerékpárszállításra is kijelölt járatra is át lehet szállni – írta a BKK.

Felhívták a figyelmet arra, hogy egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható és a járművezető zsúfoltság esetén megtilthatja a kerékpárszállítást, ebben az esetben meg kell várni a következő autóbuszt. A kerékpárszállításra kijelölt járműveket külön piktogram jelzi.

A BKK járatain kerékpárt szállítani egy vonal- vagy gyűjtőjegy érvényesítésével, illetve kerékpárbérlettel lehet.

A kerékpárszállítás díján kívül természetesen a személyszállításért is fizetni kell, tehát a kerékpárral közlekedőnek is rendelkeznie kell érvényes jeggyel vagy bérlettel.

A kisméretű, legfeljebb 41 centiméter (16 coll) külső kerékátmérőjű kerékpár, valamint a roller, továbbá mérethatár nélkül az összecsukott kerékpár továbbra is díjtalanul, minden járaton kézipoggyászként szállítható.

Budapesten hétköznap 43, hétvégén pedig 36 járaton lehet kerékpárt szállítani.

