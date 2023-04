Már letölthető a pápalátogatásra készült mobilapplikáció

Hatalmas ovációval fogadták a hívek Ferenc pápát vasárnap délben a római Szent Péter téren. A szentatya az ilyenkor szokásos Mennyek Királynője-imádságot mondta el, ezután megerősítette, hogy pénteken három napos látogatásra indul Budapestre. Ahogy fogalmazott: ez lesz a 2021-es nemzetközi eucharisztikus kongresszuson tett magyarországi látogatásának teljessé tétele.

„Szeretettel fordulok a magyar testvérekhez. Tudom, hogy nagy odaadással készülnek a látogatásomra, ezt szívből köszönöm” – mondta a katolikus egyházfő, aki szavait később a Twitteren is közzétette. Arra kérte a magyarokat, hogy kísérjék el az imáikkal.

Novák Katalin szintén a Twitteren köszönte meg Ferenc pápa szavait, akinek azt írta, hogy nagy szeretettel és imákkal várjuk. A köztársasági elnök hozzátette: „remélem, hogy együtt imádkozhatunk Magyarországon a békéért, a családért, a hit, a remény és a szeretet megújulásáért”.

Thank you for your kind words, Holy Father! We 🇭🇺’s await you with great love and prayers. I hope that we can pray together in Hungary for peace, family, and the renewal of faith, hope and love.@Pontifex https://t.co/1Q8VLhMu5Z

— Katalin Novák (@KatalinNovakMP) April 23, 2023