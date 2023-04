Pénteken érkezik Magyarországra a katolikus egyházfő. A MÁV, a VOLÁN és a GYSEV szombaton és vasárnap is díjmentesen viszi a zarándokokat az ország bármely pontjából a fővárosba. De azok sem maradnak le semmiről, akik otthonról figyelik majd az eseményeket, a közmédia ugyanis a pápalátogatás minden fontos mozzanatáról beszámol majd.

Hagyományos eljárással készült a kovászos cipó, amihez a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia dolgozói adták össze a hozzávalókat. A nemzeti színű szalaggal átkötött, ropogósra sült cipót a szentatya kapja majd meg.

„Ez egy nagyon mély szimbólum, ezzel szeretnénk minden magyar ember nevében köszönteni a szentatyát és vendégül látni Magyarországon” – mondta Sümeghy Kata, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtómunkatársa.

A pápalátogatás kiemelt helyszínein gőzerővel folynak az előkészületek.

A Szent István Bazilikánál is elkezdődtek a munkálatok. Itt két rámpa is épül: a szentélynél és az ikonikus nagylépcsőnél is. A székesegyházban pénteken püspökökkel, papokkal és szerzetesekkel találkozik majd az egyházfő.

A Kossuth téren már áll a nagyszínpad, az óriáskivetítő, és készülnek a pápai oltár mögötti kiszolgálóhelyiségek is.

Az M1 úgy tudja: arra lehet számítani, hogy a tervezettnél is többen lehetnek majd a Kossuth téren. A kormány korábban a Hősök terét javasolta a pápai szentmise helyszínének, ám a Vatikán, valamint a magyar szervezők inkább a Kossuth teret választották. Információink szerint a környező utcákban is kivetítőket állítanak majd fel.

Azoknak, akik nem a helyszínen követnék az eseményeket, Ferenc pápa valamennyi programját a közmédia összes csatornája közvetíti vagy tudósít azokról.

Az oktatási intézmény tagjai a GYSEV által biztosított ingyenes járattal érkeznek majd a fővárosba. A vasúttársaság és MÁV-VOLÁN- csoport ugyanis díjmentes utazást, mentesítő járatokat biztosít az ország számos pontjáról a fővárosba.

Az országimázs mellett idegenforgalmi szempontból is óriási jelentősége van a pápalátogatásnak – erről Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró beszélt az M1-en. „Sok millió ember látja majd az épített örökségünket, a csodálatos vallási helyszíneinket. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen pozitívan gondol majd az országra, a másik oldalon pedig akár kedve is támadhat jónéhány tv-nézőnek ahhoz, hogy felkeresse ezeket a meseszép helyszíneket” – hangsúlyozta.

Százezreket várnak Ferenc pápa budapesti programjaira. A szentatya látogatására külföldről is jelentős számban érkezhetnek zarándokok.