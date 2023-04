Hidvéghi Balázs: Állni kell a gyermekvédelmi törvény elleni támadásokat

A pedofil hajlam csak egy újabb szexuális orientáció – erről beszél egy német pedofilokat segítő alapítvány vezetője egy videóban, amit az Axióma tett közzé.

„Nagyon sok szexuális kisebbség van és ebben nagy a változatosság. Ez nem döntés kérdése. Tehát, ameddig valaki ezt nem éli meg, addig rendkívül embertelen lenne elítélni ezt a személyt” – fogalmaz a férfi.

A videós összeállítás azt a kérdést járja körül, hogy nyugaton már a pedofília teljes elfogadásának irányába mutatnak a folyamatok. Erre konkrét példákat is bemutat a videó, például azt, hogy a szexterapeuták, szociológusok és civil szervezetek is elkezdték a pedofil helyett a „kiskorúakhoz vonzódó személy” megnevezést használni, mégpedig azért, mert

szerintük a pedofília csak egy szexuális orientáció, amit kezelni lehet, megváltoztatni nem.

Magyarország sokkal szigorúbban áll ehhez a kérdéshez. Az Országgyűlés 2021 nyarán fogadta el a gyermekek védelméről szóló törvényt. Mivel az elmúlt hónapokban itthon folyamatosan robbantak ki gyermekeket és fiatalokat érintő szexuális botrányok, a kormány úgy döntött, tovább szigorítja a törvényt, amely a genderpropagandára is nemet mond.

Szakértők szerint a magyar gyermekvédelmi törvény példaként szolgálhat a szexuális devianciákat népszerűsítő mozgalmakkal szemben. Hal Melinda klinikai szakpszichológus az M1-en arról beszélt: a túlzott érzékenyítést megszenvedi a többségi társadalom, főleg a gyerekek.

A gyermekvédelmi törvény miatt közben nyugatról folyamatosak a támadások Magyarország ellen. A héten Xavier Bettel, a luxemburgi miniszterelnök fogalmazott meg éles bírálatot az Európai Parlament előtt.

„Szégyellem magam, mert egyes politikusok a kisebbségek rovására akarnak szavazatokat nyerni” – mondta luxemburgi kormányfő, akinek szavaira Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő válaszolt: felhívta a figyelmét arra, hogy ne állítson valótlanságokat.

„A magyar gyermekvédelmi törvényt ne minősítse homofób törvénynek, mert a magyar gyermekvédelmi törvény egyetlenegy dologról szól, arról hogyan lehet megvédeni a szülők gyermekek nevelésére vonatkozó elidegeníthetetlen jogát”

– hangsúlyozta Deutsch Tamás.

Magyarországgal szemben éles támadás indult, és ennek a gyermekvédelmi törvény az egyik kicsúcsosodása – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth Rádióban. Hozzátette: itt várhatóak a legnagyobb összetűzések.

„Egy per is folyamatban van, és több ország is felsorakozott Magyarország ellen. Próbálják úgy beállítani ezt a törvényt, a magyar törvényt, mintha az a más szexuális orientációjú emberek ellen irányulna, miközben a gyermekek védelméről és a szülők neveléshez való jogának a védelméről szól” – mondta.

Hidvéghi Balázs leszögezte:

állni kell ezeket a támadásokat és mindig minden körülmények között, vissza kell utasítani ezeket .

