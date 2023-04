Novák Katalin: A magyarok nagy szeretettel várják Ferenc pápát

Novák Katalin az egyházfő vasárnapi üzenetére reagált, amelyben Ferenc pápa hálát adott a látogatását megelőző erőfeszítésekért. Az államfő megköszönte a „kedves szavakat” abban a reményben, hogy együtt imádkozhatnak Magyarországon a békéért, a családokért, valamint a hit, a remény és a szeretet megújulásáért – fogalmazott.

Thank you for your kind words, Holy Father! We 🇭🇺’s await you with great love and prayers. I hope that we can pray together in Hungary for peace, family, and the renewal of faith, hope and love.@Pontifex https://t.co/1Q8VLhMu5Z

— Katalin Novák (@KatalinNovakMP) April 23, 2023