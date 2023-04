Kazinczy-díjat kapott Radványi Dorottya, az MTVA műsorvezetője és Hirtling István színművész

Hirtling István, Jászai-Mari díjas színművész és Radványi Dorottya, az MTVA műsorvezetője kapta meg idén a Kazinczy-díjat.

Az elismerést azoknak ítélik oda, akik sokat tesznek a magyar nyelv ápolásáért és példamutatóan szép a nyelvhasználatuk.

Radványi Dorottya szerkesztő-mûsorvezető (MTVA Fotó: Zih Zsolt).

Radványi Dorottya 1979-ben került a Magyar Televízióhoz, dolgozott a Magyar Rádiónál is, szerkesztőként és műsorvezetőként ismerhetik a nézők. Azt mondta: megtiszteltetés számára a díj, amelyet édesapjának is köszönhet és szeretné, ha unokája is tovább vinné az örökséget.

„Meg vagyok rendülve, bevallom és nagyon örültem neki amikor értesítést kaptam és tulajdonképpen életem első szakmai elismerése, tehát ez különösen fantasztikus. Na most valahogy úgy gondolom, hogy ez egy apai örökség is, tehát apám nagyon szépen beszélt és nagyon fontos volt számára a szép, tiszta beszéd” – mondta a díjátadó után.