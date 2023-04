Potápi Árpád János: A lovassportnak óriási szerepe van az identitás megerősítésében

A sportnak és főleg a lovassportnak az identitás megőrzésében és megerősítésében óriási szerepe van – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Gútán, ahol köszöntőt mondott az Attila Palotája-fapajta ünnepélyes átadásán pénteken.

A korabeli motívumokkal díszített fakonstrukciós épület, amely a lovasíjász-oktatással is foglalkozó Vermes Törzs polgári társulás üzemeltetésébe került, a nemzetpolitikai államtitkárság 37 és fél millió forintos támogatásával, illetve helyi vállalkozók és magánszemélyek segítségével készült el. A Vermes törzs évtizedek óta hagyományőrzéssel, azon belül leginkább a lovasíjász-sporttal és a nomád kultúrának a fiatalokkal való megismertetésével foglalkozik.

„Számunkra fontos az, hogy megszólítsák az ifjúságot és minél több gyermeket és szülőt nyerjenek meg ennek a lovasvilágnak, ezért is támogattuk ennek a pajtának a felépítését, amit most átadhattunk azoknak, akik itt akarnak sportolni és ezeket a hagyományokat tovább éltetni” – jelentette ki Potápi Árpád János az ünnepélyes átadón. Kiemelte:

a sportnak mint olyannak a támogatása nagyon fontos, s látni lehet, hogy ennek megvannak az eredményei is, amit az is mutat, hogy az elmúlt években a Kárpát-medencében milyen közös magyar sportsikereket sikerült elérni.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár rámutatott: a Kárpát-medencei magyar sportsikerek kapcsán gondolni lehet a magyar focicsapatok sikereire a Felvidéken és Erdélyben, vagy ugyancsak Erdélyben a jégkorongra és a lovassportra, mely utóbbi tekintetében komoly előrelépésre került sor. „Az erdélyi lovasprogramban, a mi segítségünkkel is, már 1500-1800 fiatal foglalkozik napi szinten a lovassporttal a lovaskultúra visszatanulásával” – fejtette ki Potápi Árpád János.

„Azt szoktuk mondani, hogy a magyar egy lovas nemzet, ez valamikor biztos így volt, de most nagyon sokat kell tennünk azért, hogy néhány évtized múlva újra igaz legyen ez az állítás” – jelentette ki a nemzetpolitikai államtitkár. Hozzátette: ennek elérése érdekében most az a legfontosabb teendő, hogy minél több gyermeket és fiatalt sikerüljön megszólítani a lovassporttal, mindenütt a Kárpát-medencében, annál is inkább, mert a sportnak és a lovassportnak az identitás megőrzésében és megerősítésében óriási szerepe van.

