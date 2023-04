Igazi hős a 8 éves Jázmin – Egy percig sem gondolkozott, amikor látta hogy anyukája rosszul lett

Meghívást kapott a Rendőrpalotába az a talpraesett 8 éves kislány, aki miután észrevette, hogy édesanyja rosszul lett, azonnal hívta a 112-es egységes európai segélyhívószámot. Kuczik János Zoltán vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes látta vendégül Jázmint és édesanyját.

Az eset február 7-én történt. Jázmin épp az iskolába indult volna, amikor észrevette, hogy édesanyja nem érzi jól magát. Az anya elmondása szerint nem akarta a kislányt megijeszteni, ezért igyekezett titokban tartani, hogy rosszul van.

– Magas lázam volt, és minden porcikám fájt. Alig volt erőm – mondta Nikoletta, Jázmin édesanyja – Kibotorkáltam a fürdőszobába, hogy a hideg zuhany levigye a lázam. Nem is gondoltam volna, hogy a kislányom ezalatt segítséget kér. Nagyon büszke voltam rá.

– Láttam, hogy anyukám rosszul van és tudtam, hogy orvost kell hívni – meséli Jázmin.– Anyutól megtanultam, hogy ha baj van, akkor a 112-es számot hívjam. Beütöttem a számot a mobiltelefonba, és egy néni vette fel a telefont.

A Zsaru magazin beszámolója szerint – amit a police.hu közölt – a kislány ezután megdöbbentően higgadtan, és részletesen elmondta mi történt, majd megadta a nevét és a pontos címét is. Jázmin a hívásfogadó operátor minden kérdésére összeszedetten válaszolt. Az operátor ezután konferenciabeszélgetésben kapcsolta a mentésirányítót.

A kislány elmondta, hogy anyukája a fürdőszobában van és beteg. A mentésirányító kérésére, a kislány bevitte a telefont a fürdőszobába, és kihangosította. Az anyukát meglepte, hogy kislánya felhívta a 112-őt, de megerősítette, hogy valóban nagyon rosszul érzi magát, és orvosra van szüksége. A kislánynak hála, a segítség időben érkezett, és sikerült az édesanyát gyorsan ellátni.

Április 21-én, Jázmin, öccsével, Norberttel, és édesanyjával együtt egy rendőrautóval érkezett a Teve utcai objektumhoz.

A két kicsi megilletődve szállt ki az autóból. Látogatást tettek a BRFK Tevékenység-irányítási Központjában is, ahol kipróbálhatták, milyen a tevékenységirányító székében ülni. Az épületet végigjárva felültek a rendőrmotorra, és megnézték az épületben lévő rendőrségi kiállítást is. Jázmin bevallotta, neki a kiállított bábok és festmények tetszettek a legjobban, mivel ő maga is nagyon szeret rajzolni, és festeni. Az élményekkel teli látogatást követően a kislány boldogan vette át Kuczik János Zoltán vezérőrnagy ajándékát, egy Harry Potteres társasjátékot.