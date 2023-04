A kőbányai trolibuszgarázsban indul a BKV 2023-as nyílt nap sorozata

A kőbányai trolibuszgarázsban nyitja meg jövő szombaton a 2023-as nyílt nap elnevezésű rendezvénysorozatát a BKV Zrt..

A társaság pénteken azt közölte az MTI-vel, hogy egész napos családi programjaikkal a gyermekeket, felnőtteket és a közlekedés iránt szakmailag érdeklődőket egyaránt el akarják érni.

A programokon például olyan, a budapesti közlekedőkben felmerülő kérdésekre kívánnak válaszokat adni, mint hogy miként lehet lemosni az 50 méter hosszú Combino villamosokat vagy honnan indul a fővárosi trolibuszok vezetékrendszere.

Bejárhatják az idei első nyílt napon a látogatók a BKV Zách utcai garázsában található trolibusz divíziót, ahol a járműveket karbantartják, előkészítik az utasforgalomra. A látogatók a Budapesten korábban közlekedő és a mai, modernebb trolibuszokat és autóbuszokat is közelebbről megismerhetik. A járműkiállításon nosztalgia, retró és új trolibuszok, illetve autóbuszok is megtekinthetők és akár le is fotózhatók, sőt három retró autóbusz is bemutatkozik a nagyközönség előtt.

A gyermekeket a duplacsuklós autóbuszból készült, egyedi kialakítású játszóbusszal várják.

Az érdeklődők előzetes online regisztrációt követően kipróbálhatják egy autóbusz vagy trolibusz vezetését is.

Műhelybemutatók és szakmai előadások is várják a nyílt nap résztvevőit, de megismerhetik a trolibuszok áramellátásáért felelős szolgálat és a baleseti helyszínelők munkáját is.

A nyílt nap a Budapest 150 rendezvénysorozat része – olvasható a BKV közleményében.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Soós Lajos)