Lejönnek a gázról, száműzték a palackokat a balatoni szállodában

Egyedülálló kampánnyal csökkenti az élelmiszerpazarlást a Club Tihany Resort: ha a gyerekek tényleg csak annyit esznek, amennyit szednek, akkor tokent kapnak, amit később a szálloda boltjában levásárolhatnak. Tóth Mihály, a balatoni hotel MICE értékesítési vezetője arról beszélt, a komplexum zöldítését kulcsfontosságúnak tartják. Ezért a teljesség igénye nélkül napelemekkel szolgálják ki a hálózat nagy részét, a medencéket a hotel saját fúrt kútjának vízéből látják el, a parkban mulcsozással csökkentik az öntözési igényt, és a szálloda egész területén szelektíven gyűjtik a hulladékot.

A klímaváltozás és a globális felmelegedés hatásait egyre inkább a saját bőrünkön érezzük, ezért Magyarországon is egyre több szálloda próbál meg zöld irányba elmozdulni annak érdekében, hogy csökkentse a környezeti terhelését. A Club Tihany Resort élenjárója a környezetbarát fejlesztéseknek és az utóbb időben követendő példát állítottak a hazai hotelek elé.

Tóth Mihály, a közel 1500 férőhelyes szálloda MICE értékesítési vezetője elmondta, a komplexumot 1985-ben építették fel az akkori legkorszerűbb osztrák és dán technológiával, ami még ma is megfelel az energetikai elvárásoknak. Ez a fenntartható fejlődés alapja, ugyanakkor emellett is mindent megtesznek annak érdekében, hogy szintet is lépjenek.

„Tavaly év végén minimálisra csökkentettük a gázfüggőségünket, és csak a medencék, szállodai szobák fűtésére és a konyhai gépek egy részének üzemeltetésére használunk gázt, de mindhárom esetben használunk már elektromos áramot is, egyre nagyobb arányban. 2012-ben helyeztük üzembe az első naperőművünket, ami 131 kilowattos teljesítményre képes, majd 2023-ban készült el egy 200 kilowatt teljesítményű park mellé. Így a fotovoltaikus erőmű szolgálja ki a hálózat nagy részét” – mutatott rá a szakember.

Mint mondta, a fűtésre és hűtésre egyaránt alkalmazható klímaberendezéseik kivétel nélkül hőszivattyús megoldásúak, ami a legkorszerűbb technológiának számít jelenleg. 2020-ban elektromos autó töltőpontokat is telepítettek, hiszen egyre több vendég érkezik ilyen típusú járművekkel hozzájuk.

Gyerekek tanítják szüleiknek a pazarlásmentes étkezést

A Club Tihany Resort MICE értékesítési vezetője úgy folytatta, élelmiszeroldalon is lépniük kellett a fenntarthatóság felé, hiszen napi szinten 900 embert reggeliztetnek és a vacsoráztatnak meg, így a keletkezett hulladék mennyisége rendkívül magas.

Ennek csökkentése érdekében 30 kilométeres távolságon belülről viszik a szállodának a zöldséget, a húst, és a pékárút, így a szállítás karbon lábnyoma elenyésző. Emellett minimális a hűtési kapacitásuk is, mert mindig friss élelmiszert rendelnek a beszállítóiktól.

Tóth Mihály elmondta azt is, hogy kitaláltak egy úgynevezett token rendszert is, aminek hatalmas a népszerűsége a vendégek körében.

„A büféasztalos étkeztetés a legpazarlóbb, hiszen hegyekben marad ott a vendégek tányérjain az el nem fogyasztott étel. Ez ellen mi úgy védekezünk, hogy korongokat adunk azoknak a gyerekeknek, akik tényleg csak annyit szednek, amennyit meg is esznek. Az összegyűjtött tokenekből pedig a szállodánk boltjában lehet hozzájutni termékekhez, de azokat pénzért nem lehet megvásárolni, így ez egyfajta kiváltság számukra” – mutatott rá, hozzátéve, hogy az üres tányér kihívással a gyerekek a szülőket is ösztönzik arra, hogy ne pazaroljanak.

A token kampánnyal jelentős mennyiségben mentenek meg élelmiszert a szállodában, az ötlet pedig annyira találó, hogy tavaly a Corvinus Egyetemen is választható vizsgatéma volt.

Fókuszban a vízgazdálkodás

Tóth Mihály arra is felhívta a figyelmet, hogy a szálloda teljes területén szelektíven gyűjtik a hulladékot. Ennek és a pneumatikus tömörítő gyűjtőkonténernek köszönhetően elég csak heti egyszer elvinni a kommunális hulladékot tőlük, így még tovább csökken a környezeti terhelés.

Beszélt arról is, hogy a hotel hatalmas parkjában keletkezett zöldhulladék egy részét visszaforgatják, és mulcsozással csökkentik az öntözési igényt. A nyáron országosan tapasztalható vízhiány miatt ezt a kérdést hatványozottan is fontosnak tartják, így a wellness részlegben lévő medencéket a saját fúrt kútjuk vízéből töltik fel, nem terhelik vele az ivóvízhálózatot, a locsolórendszerhez pedig engedélyezetten történik a víz kiemelése a Balatonból.

„Amivel a vendégek zuhanyoznak, amit a csapból megisznak, az mind lágyított víz. Műanyagba csomagolt víz egyáltalán nincs a hotelben, éttermeinkben is a korszerű berendezéssel kezelt, szűrt víz kerül üvegekben a vendégek asztalára” – mondta el a Club Tihany Resort MICE értékesítési vezetője.

Tóth Mihály végezetül azt is elárulta, hogy kizárólag környezetbarát tisztítószerekkel dolgoznak, és saját mosodát üzemeltetnek, így nagyságrendekkel kevesebb mennyiségű vízzel és vegyszerrel tudnak tisztán tartani mindent, mintha külső szolgáltató munkáját vennék igénybe. A 13 hektáros területen elhelyezkedő 160 db faházhoz a friss textíliákat elektromos kisautókkal juttatják el és a műszaki, karbantartó személyzet is kizárólag ilyen járműveket használ – így ezen munkafolyamatoknak nulla a karbonlábnyoma.