Kínai járattal bővült a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér teherforgalma, a Sichuan Airlines gépe csütörtökön szállt le először Budapesten.

A nyugat-kínai Csengdu-Suangliu Nemzetközi Repülőtérről indított teherszállító járatot a Budapest Airport képviseletében René Droese fogadta. A társaság fejlesztési vezérigazgató-helyettese abban bízik, hogy hamarosan Magyarország lehet Nyugat-Kína vezető légitársaságának legfontosabb európai célpontja.

A budapesti repülőtér üzemeltetője a fejlesztéseivel szeretne hozzájárulni a forgalom bővüléséhez, miként eddig is arra törekedett, hogy a légikikötő összekötő legyen kelet felé – hangsúlyozta a vezérigazgató-helyettes. Ennek érdekében bővítik egyebek között az 50 millió eurós (mintegy 20 milliárd forintos) beruházást követően 2020-ban átadott Cargo City raktározási kapacitásait – indokolta a reptéri beruházásokat René Droese.

Terveik szerint Nyugat-Európába és a transzatlanti térség felé is bővülhetnek a teherszállítási kapcsolatok, emellett a személyszállítást kiszolgáló fejlesztéseket is folytatják. A kínai légitársaság nevében Peter Hszü (Xu) áruszállítási vezető közölte, hogy régóta tervezték az európai járatbővítést, így lett a magyar főváros a Sichuan Airlines második itteni célpontja Brüsszelt követően. A budapesti repülőtér képes biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy az összeköttetés jól működjön, erősítse a kínai-magyar kapcsolatokat és a kereskedelmet – tette hozzá. A Sichuan Airlines gépei mostantól hetente háromszor repülnek Szecsuan tartomány és Budapest között. A járat az általános import-export termékek szállítása mellett az e-kereskedelmet is kiszolgálja – közölte a bejelentést követően a Budapest Airport, hozzátéve, hogy az új kapcsolat mind Magyarország, mind Kína számára jövedelmező lehet.

Közleményük szerint a repülőtéren a légiáru mennyisége 2022 végére minden korábbinál nagyobb mennyiséget ért el, meghaladva a 194 ezer tonnát. 2021-hez képest az emelkedés 5,8 százalékos. Az idén márciusban 4,3 százalékkal volt magasabb a tavalyi azonos időszakhoz viszonyítva, amely majdnem 20 ezer tonnás áruforgalommal 2022 legerősebb hónapja volt a budapesti repülőtéren.

Kiemelt kép: Wikipédia