„Mielőbb meg kell találni a béke felé vezető utat" – a szlovén köztársasági elnököt fogadta Novák Katalin

Mielőbb meg kell találni a béke felé vezető utat – ezt mondta Novák Katalin köztársasági elnök, miután a Sándor-Palotában találkozott Szlovénia első női köztársasági elnökével. A magyar államfő elmondta: az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban egyetértettek abban, hogy elítélik az orosz agressziót. Majd arról is beszélt: nem szabad Ukrajnát úgy bátorítani, hogy irreális elvárásaik legyenek a segítség tekintetében, nem fogjuk a férjeinket és a fiainkat a harctérre küldeni! – fogalmazott Novák Katalin. A magyar és a szlovén elnök délután a Pesti Egyszülős Központba is elment, előtte pedig Országos Széchényi Könyvtárban megnyitották a Vivat Szlovénia! című kiállítást.

A budavári siklóval érkezett meg Nataša Pirc Musar és Novák Katalin köztársasági elnök reggel a Szent György térre. A szlovén államfőt katonai tiszteletadással fogadták, ő pedig magyarul köszöntötte a katonákat.

Nataša Pirc Musar országa első női vezetője. Megválasztása után első hivatalos útja Magyarországra vezetett ahol, Novák Katalinnal a két ország közötti együttműködés fontosságágól, a nemzeti kisebbségek helyzetéről, demográfiai kérdésekekről és ukrajnai háborúról is egyeztettek.

Mindent meg kell tenni azért, hogy a szlovén-magyar kapcsolatok olyan magas szintűek legyenek, mint eddig

– fogalmazott Szlovénia elnöke, aki példaértékűnek nevezte a két ország gazdasági együttműködését. A háborúval kapcsolatban azt mondta: az európai vezetők túl keveset tesznek a békéért.

„Mi anyaként is másként tekintünk mi a háborúra, mint a férfiak. Úgy gondolom, hogy válságos helyzetben a nőkre is hallgatni kell, és mindketten igyekszünk, hogy ez így legyen a jövőben és a női vezetők hangját is meghallják. Oroszország és Ukrajna között mielőbb véget kell érnie a háborúnak” – mondta Nataša Pirc Musar

Natasa Pirc Musar szlovén (b) és Novák Katalin magyar köztársasági elnök sajtótájékoztatót tart Budapesten, a Sándor-palotában 2023. április 19-én.

Nem fogjuk a férjeinket és a gyermekeinket az ukrajnai harctérre küldeni! – erről már Novák Katalin beszélt. A köztársasági elnök elmondta: szlovén kollégájával egyet értettek az orosz-ukrán háború ügyében, elítélik az orosz agressziót, és azt gondolják, hogy mielőbb meg kell találni a béke felé vezető utat.

„Meg kell teremtenünk Európa egészének a békéjét. Ehhez keressük az eszközöket, ehhez keressük a szövetségeseket, és mi egymásban ebben a vonatkozásban szövetségesekre találtunk, hiszen mindketten azt szeretnénk édesanyaként, államfőként is, felelős gondolkodó emberként, és jóérzésű emberként, hogy a gyerekeink békében élhessék le az életüket, és ne kelljen őket a háborúba küldeni” – mondta Novák Katalin.

Délután az elnökök nyitották meg az Országos Széchényi Könyvtár Vivat Szlovénia! című kiállítást, amelyet a magyar-szlovén diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulója alkalmából rendeznek meg.

Novák Katalin a megnyitón arról beszélt:

a két ország közötti megállapodás azt is üzeni, hogy nemcsak a gazdasági kapcsolatok fontosak, hanem a kulturális kötelékek szorosabbra fűzése is, hiszen mindez közelebb hozza egymáshoz a szlovéneket és a magyarokat.

„Nekünk magyaroknak és szlovéneknek nem csak közös örökségünk van, nem csak közös múltunk van, hanem közös jelenünk és közös jövőnk is. És ez a közös jelen és jövő nagymértékben táplálkozik a kultúránkból. A saját kultúránkból a magyarból és a szlovénból és a közös kulturális kincseinkből, amelyek együtt tudják gazdagítani Európa kulturális kincseit, kulturális örökségét” – tette hozzá a magyar köztársasági elnök.

Novák Katalin köztársasági elnök beszédet mond a Vivat Szlovénia! / Vivat Slovenija! címû, a magyar-szlovén diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján az Országos Széchényi Könyvtárban 2023. április 19-én. A rendezvényen részt vett Natasa Pirc Musar szlovén államfõ.

A Pesti Egyszülős Központba szintén közösen ment el Nataša Pirc Musar és Novák Katalin, hogy megnézzék annak működését. A köztársasági elnök elmondta Magyarországon félmillió gyermek él egy szülővel. Ez a probléma pedig nem csak Magyarországot, hanem Szlovéniát és más nyugati országokat is érint. A köztársasági elnök úgy fogalmazott: amikor családbarát országról beszélünk, akkor azokra is gondolni kell, akik nehézségekkel küzdenek. Hangsúlyozta: az egyszülős családok itthon nincsenek egyedül.