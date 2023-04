Megjelent Matolcsy György kétkötetes Olvasó–Naplója

Milyen trendek jellemzik a világpolitikát, a globális gazdaságot, a nemzetközi oktatást és az egészségügyet? Milyen válaszok adhatók ma hazai szemszögből ezekre a kérdésekre? Matolcsy György több mint tíz éven át heti rendszerességgel olvasta és elemezte vezető trendkutatók, nemzetközileg elismert professzorok, szakértők és véleményvezérek munkáit, azokat a külföldi társadalomtudományi könyveket, amelyek – ma már jól tudjuk – nemcsak látleletei voltak az adott kornak, de szerzőik nem egyszer megjósolták a jövőt. E kitűnő eszmékben és fontos adatokban gazdag kötetek mindenki számára egy-egy jövőbe mutató üzenetet fogalmaznak meg. Most, két évtizeddel e könyvismertetők megírása után a szerző felbontotta ezeket a „palackba zárt” üzeneteket, hogy megtalálja a kulcsot a múlthoz és a jövőhöz is.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének kétkötetes Olvasó–Naplója közel kétszáz, 2002 és 2008 között született különleges könyvismertetőt tartalmaz, amelyeket saját gondolataival (palackposta-üzeneteivel) egészített ki. A hivatkozott művek és szerzők a geopolitika és a gazdaságtörténet legérdekesebb kérdéseit, a világgazdaság fejlődésének lehetőségeit és dilemmáit tárják fel.

A két kötetben többek között olyan Nobel-díjas gondolkodók üzenetei jelennek meg, mint Joseph Stiglitz, aki a Világbank alelnöki posztjától és a 2001-es közgazdasági Nobel-díjtól eljutott a globalizáció átfogó bírálatáig, vagy Paul Krugman, aki azt állítja, hogy a világgazdaság ma elhúzódó, nagy recessziót él át, amely csak addig nem csap át globális gazdasági összeomlásba, amíg az Amerikai Egyesült Államok, Európa és Kína kivédik a gyengébb területeken újból és újból fellépő válságok hullámveréseit.

A jövő tekintetében a szerző Richard Floridát idézve kiemeli a kreativitás mindent felforgató komoly szerepét. Számos alkalommal hivatkozik Alvin Tofflerre, a 20. század kiemelkedő jövőkutatójára és Richard Koch amerikai közgazdász-menedzsmentszakértőre. Koch finomította tovább a Pareto-elv híres 80/20 szabályát, amelynek kapcsán Matolcsy György kiemeli, hogy a modern világ azóta szakított az arányosság elvével, és ráirányítja az olvasó figyelmét a kevesebb több elvére: aki valamibe egy adott arányon túl fektet be időt, pénzt, energiát, érzelmet, az nem kap arányosan többet az eredményből, ellenkezőleg: még abból is veszít, amit addig elért. Ennek mentén pedig azt is kifejti, hogy alaposan vizsgáljuk meg, melyik az a 20-30%, ami a 70-80%-ot hozza. Végül felhívja a figyelmet arra is, hogy a tudás, az oktatás és a tehetségfeltárás terén áll előttünk a legtöbb kihívás.

A könyvelemzésekhez kapcsolódó palackposta-üzenetekben Matolcsy György Magyarország fejlődéséhez ad muníciókat és kitörési javaslatokat. A világban zajló események összefüggéseinek és a történelem sajátos fordulatainak feltárásával a szerző személyes inspirációi segítenek bennünket abban, hogy elhelyezhessük és szükség esetén (újra)tájoljuk saját értékeinket, képességeinket és motivációinkat.

