Rákóczi Szövetség: A külhoni magyar iskolák a magyar közösségek megmaradásának záloga

Azok, akik külhoni magyar iskolát választanak a gyermeküknek, hitet tesznek a magyarság mellett és ez a külhoni magyar közösségek megmaradásának záloga – hangsúlyozta a Rákóczi Szövetség elnöke kedden az M1-en.

A Rákóczi Szövetség akciója köszönet a magyar iskolát választó családoknak

Csáky Csongor annak kapcsán beszélt erről, hogy a szövetség – támogatóival összefogva – mintegy tízezer iskolatáskát juttatott el sok száz külhoni magyar iskolához.

Mint kiemelte,

külhonban a magyar iskola választása meghatározó, egy életre szóló döntést jelent. Ezen intézményekben a diákok a többségi társadalom nyelvének és kultúrájának elsajátítása mellett gyakorlatilag minden tárgyat magyarul kezdenek el tanulni

– mondta.

Csáky Csongor beszámolt arról is: nagyon sok pozitív példa mutatja, hogy nemcsak a „színmagyar”, hanem egyre több vegyes nemzetiségű család is a magyar iskolát választja, továbbá a többségi társadalomhoz tartozó „nem kevés” szülő is oda íratja a gyermekét.

A Rákóczi Szövetség elnöke ennek okai között említette, hogy ezen iskolák jól felszereltek, jó oktatás-nevelést nyújtanak családias légkörben.

Egyúttal jelezte, hogy

a 10 ezer iskolatáska küldésével is szeretnék megköszönni a szülők döntését, amiért hitet tettek a magyar nyelv és kultúra továbbadásáért, fennmaradásáért.

Tájékoztatása szerint az iskolatáskák beszerzését ősszel indítja el a szövetség, azok március folyamán megérkeznek hozzájuk, ahonnan „nem kis logisztikai teljesítménnyel” juttatják el a táskákat többszáz külhoni magyar iskolába.

Csáky Csongor a műsorban beszámolt arról is, a szövetség arra bátorítja szervezeteit, hogy legyenek részesei Ferenc pápa április végi budapesti látogatásának. Prognózisa szerint a Rákóczi Szövetség szervezésében mintegy kétezer fiatal vesz részt a katolikus egyházfő Kossuth téri szentmiséjén.

Ferenc pápa budapesti látogatásának minden részletéről beszámol a közmédia.

A kiemelt kép illusztráció.