BM: Az egészségügyi államtitkár az alapellátásról egyeztetett

Az alapellátásról és az új háziorvosi indikátorrendszerről egyeztetett kedden Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) részéről Kőrösi László főosztályvezető, valamint a Magyar Orvosi Kamara (MOK) képviseletében Kincses Gyula elnök és Soós Zoltán, a háziorvosi csoport vezetője, és az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján kijelölték az alapellátás finanszírozásának rövid távon meghatározandó irányait – közölte a Belügyminisztérium (BM) az MTI-vel.

A MOK elnöke és az egészségügyi államtitkár jegyezte közlemény szerint az egyeztetés végén Kincses Gyula elmondta: örül annak, hogy a felek között érdemi párbeszéd kezdődött, amely a jövőben a közös munka alapjául szolgál, és a folytatásban megszerveznek egy formális találkozót a BM és a MOK elnöksége között.

Takács Péter felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a szakmai párbeszéd eddig sem szakadt meg, a tárca ezt eddig is fenntartotta. „Vannak olyan problémák, amelyeket közösen azonosítottunk”, és a megoldásukon „a továbbiakban együtt fogunk dolgozni” – fűzte hozzá az államtitkár.

A Belügyminisztérium továbbra is partnerként tekint a Magyar Orvosi Kamarára, és ahogyan eddig is, a jövőben is várja javaslataikat és észrevételeiket az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben – olvasható a kommünikében.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)