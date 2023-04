A Margitszigeten rendezik meg az idei Margó Irodalmi Fesztivált

Új helyszínen, a margitszigeti Kristály Színtérben rendezik a tavaszi Margó Irodalmi Fesztivált, ahol május 11. és 13. között egyebek mellett Tompa Andrea, Závada Péter és Háy János könyvbemutatóival, valamint beszélgetésekkel és zenei programokkal várják az érdeklődőket – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Mint írják, idén legfrissebb megjelenések kapcsán többek között olyan témákkal foglalkoznak, mint a szülővé válás, a háború, az alkotói szabadság vagy a kábítószer, esténként pedig kifejezetten a fesztiválra létrejött zenés irodalmi produkciók töltik meg a színpadot a slamtől a metálig.

A tájékoztatás szerint a Bookline támogatásával megvalósuló rendezvény idén a Városmajori Szabadtéri Színpad üzemeltetőjének új helyszínére, a Margitsziget egykori ásványvíz-palackozó üzeméből kulturális térré változott Kristály Színtérbe költözik. Három napon át négy színpadon több mint 50 program várja az érdeklődőket: délután az irodalmi élet meghatározó szerzőit és új köteteiket bemutató beszélgetések, esténként pedig a Margóra megálmodott zenés irodalmi produkciók közül lehet válogatni.

A fesztivál vendége lesz Beck Zoltán (30Y), fellép majd Prieger Zsolt és Balázsovits Mihály (Tink) is, akik rendhagyó módon mutatják be Csokonai Vitéz Mihály verseit. A metál és az irodalom eddig még nem találkozott a Margó színpadán, de idén tavasszal ez is megtörténik a metálantológia megjelenése apropóján. Szokatlan, közös műsorral lép színpadra a rapper 6363 (Gege), a költő Simon Mártonnal és a slammer Horváth Kristóffal (Színész Bob). Závada Péter A muréna mozgása című új verseskötetét meghívott zenészekkel mutatja be – olvasható az összegzésben.

A Margó Irodalmi Fesztiválon mutatja be új kötetét többek között a Mastercard Alkotótárs ösztöndíjat nyert André Ferenc, valamint többek között Grecsó Krisztián, Háy János, Kiss Judit Ágnes, Ménes Attila, Rakovszky Zsuzsa és Tompa Andrea is.

A fesztiválon külföldi szerzőkből sem lesz hiány. Andrei Dósa román író Füveskönyv című regényével érkezik Budapestre, ahol megjelenés előtt mutatja be a Margó és a Helikon Kiadó gondozásában elinduló könyvsorozat, a Margó Könyvek első kötetét. A fesztiválra érkezik az iráni kurd író és újságíró, Behrouz Boochani is, akinek Nincs barátunk, csak a hegyek című börtönnaplója 2021-ben jelent meg magyarul, valamint Thomas Erikson, az Idiótákkal körülvéve című könyv szerzője is – olvasható a közleményben.

Mint írják, a fesztiválon látható lesz a kínai képzőművésszel, Ai Weiwei-jel készült riportfilm is, melyben korunk egyik legmeghatározóbb művésze idézi fel a számkivetettségben töltött éveket, és mesél arról, hogyan formálta a gondolkodását és művészetét a totalitárius rendszer, amelyben apja és ő élt.

Az összegzés idézi Sándor Gabriellát, a Libri-Bookline marketing- és kommunikációs igazgatóját, aki kiemelte, hogy a dedikálási és könyvvásárlási lehetőségen túl a résztvevők kipróbálhatják a közösségi térként is funkcionáló Bookline Teraszt, valamint a fesztivál pénteki napján Könyvcsere Piknikre hívjuk az olvasókat, ahol több száz mű cserélhet gazdát, így elősegítve a könyvek újrahasznosítását.

A Margó Irodalmi Fesztivál programjaira a belépés díjtalan, bővebb információk a folyamatosan bővülő programokról a fesztivál honlapján és Facebook oldalán találhatók – áll a közleményben.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)