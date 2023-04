Mindenkinek elakadt a lélegzete, mikor megállt 40 méter magasban a Duna fölött átkelő 63 éves artista

Világszenzáció történt szombaton Budapesten. Ifjabb Simet László világhírű artista az erős szél ellenére 40 méter magasan, több mint 300 méter hosszan sétált át a Duna felett, biztosítás nélkül. Több ezren követték a lélegzetelállító produkciót a budai és a pesti rakparton. Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója úgy fogalmazott: a világraszóló produkció bebizonyította: mi magyarok meg tudjuk valósítani a lehetetlent.

Egy tűzoltó kocsival emelték a magasba a Duna fölé szombat délután ifjabb Simet László világhírű artistát. Bár az időjárás nem volt a legkedvezőbb, az artista az élénk szélben is vállalta a nem mindennapi mutatványt.

Amint fellépett a drótkötélre, a rakpartról magyarok ezrei biztatták. Taps és ujjongás tört ki a közönségből. 23 perces útja során szinte végig folyamatosan lépkedve haladt. Alig volt egy-egymásodperc, amikor megállt egy pillanatra, hogy az egyensúlyozását segítő rúddal stabilizálja magát.

Drótkötélen egyensúlyozva kel át a Duna felett ifjabb Simet László artistaművész a cirkusz világnapja alkalmából Budapesten 2023. április 15-én. A Fővárosi Nagycirkusz Átmentem című eseményét a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia nyitórendezvényéhez kapcsolódóan rendezték (Fotó: MTI/Balogh Zoltán).

Egy elképesztő extra mutatvánnyal is kedveskedett a közönségnek. A drótkötél közepén 40 méteres magasságban megállt, letérdelt és integetett.

Az útja végén megfagyott a levegő a Dunánál, mindenki lélegzet visszatartva figyelte, hogy ifjabb Simet László belép a pesti oldalon rá várakozó tűzoltó kosárba.

A nézők kitörő üdvrivalgással ismerték el a művész bámulatos mutatványát. Lent aztán sokan a nyakába ugrottak és mindenki gratulált a világra szóló produkcióhoz, amit két hónapos előkészület előzött meg.

Csak ma százan dolgoztak a produkció kivitelezésén. A segítők uszályokról biztosították a drótkötelet. A kötéltáncossal pedig rádiókészüléken keresztül tartották a szervezők a kapcsolatot, hiszen itt mindennek stimmelnie kellett.

40 méter magasan, több mint 300 méter hosszan sétált át a Duna felett, biztosítás nélkül egy balanszrúddal a kezében a számtalan díj birtokában lévő artistaművész.

A lélegzetelállító produkcióra több ezren voltak kíváncsiak. A budai és a pesti rakparton is izgatottan követték a szenzációs mutatványt. A közönség soraiban akadt olyan is, aki a világhírű kötéltáncos helyett is izgult.

A 63 éves artistaművész Dél-Amerikán kívül szinte minden kontinensen fellépett már a világon. Húsz évesen lépett a szülei nyomdokába. A világ legnevesebb cirkuszaiban léptek fel. 2019-ben megdöntötte saját magassági rekordját Kínában. Mégis a mostani produkció a legkülönlegesebb számára.

„Én magyar vagyok, pesti srác vagyok, itt születtem Budapesten, és ennél szebb dolgot nem lehet csinálni. Ennél magasztosabb, fenségesebb dolgot egy kötéltáncosnak, hogy átmegy a város közepén a Duna fölött, ennél nem létezik komolyabb és szebb dolog” – mondta ifjabb Simet László artistaművész.

A produkciót két hónapos előkészület előzte meg. Fekete Péter a produkciót követően azt mondta: a cirkuszművészet a csapatmunkáról szól.

„Csapatmunka. A cirkuszművészet erről szól. Álmok megvalósítása egy csapaton keresztül.

Több száz ember dolgozott rajta. A hajósoktól a darusokig, az artistaképzős fiataloktól, a műszakis kollégákig, bebizonyítottuk, hogy mi magyarok össze tudunk fogni, és meg tudjuk valósítani a lehetetlent”

– mondta Fekete Péter, a Cirkuszművészeti Központ főigazgatója.

Ezzel a világszámmal készült a Fővárosi Nagycirkusz a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia nyitóünnepségére. A lélegzetelállító produkció fontos üzenetet hordoz magában, ugyanis arra hívja fel a figyelmet, hogy a változó világban fontos a kulturális kincsek átörökítése a jövő generációja számára.

Kiemelt kép: Drótkötélen egyensúlyozva kel át a Duna felett ifjabb Simet László artistaművész a cirkusz világnapja alkalmából Budapesten 2023. április 15-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)