Magyarország megtiltja a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából: ezért van szükség az intézkedésre

Megtiltja Magyarország több ukrán mezőgazdasági termék behozatalát. Június 30-ig tilos az ukrán gabona, olajos magvak, csirkehús, tojás és méz importja Magyarországra. Az agrárminiszter azt mondta: az intézkedésre azért van szükség, mert az olcsó ukrán termékek ellehetetlenítik a magyar gazdákat, miközben azokra nem vonatkoznak a szigorú uniós előírások. Szombaton este hasonló lépést tett a lengyel kormány is.

Az elmúlt évek talán legnehezebb időszakát éli a magyar mezőgazdaság. A tavalyi, történelmi aszály szó szerint pusztított a hazai földeken. A búzatermés szenvedte az egyik legnagyobb kárt: a termés egyharmada megsemmisült. A kormány amiben tudta, segítette a gazdákat, és bár úgy tűnt, sikerülhet stabilizálni a helyzetet, mára újabb csapás érte a hazai mezőgazdaságot.

Kapcsolódó tartalom

2022 nyarán a háború miatt Brüsszel vámmentessé tette az ukrán áruk szállítását az Európai Unióba.

Így az eleve alacsony termelési költséggel működő, a nem is uniós előírások szerint termelő ukrán mezőgazdaság számos terméket hatalmas mennyiségben kezdett exportálni az európai piacra.

Gyakorlatilag az európai belső gabonapiac teljesen összeomlott.

Hazánk ezért – más országokkal együtt – segítséget kért Brüsszeltől a márciusi EU-csúcson. De csak három tagállam kapott támogatást, mi nem. A kormány ezért saját válaszlépést tesz az ukrán gabona beáramlása ellen, ami azt jelenti, hogy Lengyelországhoz hasonlóan Magyarország is megtiltja a mezőgazdasági termékek importját Ukrajnából.

Ezt Nagy István agrárminiszter jelentette be, úgy fogalmazott, ha az Európai Bizottság nem lép, akkor Magyarországnak kell megvédenie a saját gazdáit.

„Ideiglenes jelleggel június 30-ig teljeskörű behozatali tilalmat rendeltünk el mezőgazdasági termékek részére Ukrajnából, hiszen nemcsak gabonáról beszélhetünk, hanem csirkehúsról, tojásról, mézről és az olajos magvakról is. Mert olyan eltérő termelési körülmények között, olyan más szabályozók keretében történik ott az előállítás, amely az európai gazdák számára nem teszi lehetővé a versenyképes termelést” – fogalmazott a miniszter.

Elmondta: a magyar gabonát átlagosan 130 ezer forintért lehet értékesíteni tonnánként. Ezzel szemben az ukrán gabona 55-60 ezer forintba kerül. Ez azt eredményezi, hogy a magyar – és vele együtt a lengyel, a román, a bolgár, a cseh, és a szlovák terményt nem veszik a kereskedők, az ukrán import pedig nem jut el oda, ahol valóban szükség lenne rá.

Kapcsolódó tartalom

„Meg kell oldani ezt a piaci zavart. Akár felvásárlásokkal, hogy jusson el a gabona oda, ahol éhezés van, ahol szükség van rá. Hiszen az nem lehet, hogy azon országok, akik valóban rászorulnának erre a gabonára, azok ne tudják ezt megszerezni, hiszen a szolidaritási folyosót pontosan ezért nyitottuk ki, hogy megakadályozzuk a migrációt, és hogy egyszerűen humanitárius segítséget nyújtsunk azon gazdáknak akik a háború által érintettek, és azoknak is, akik akár éghajlati körülmények miatt rászorulnak, hogy import gabonát vásároljanak” – hangsúlyozta Nagy István.

Kiemelte: a magyar kormány mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy válaszlépésekre kényszerítse az Európai Bizottságot. Ezért is vezették be a tilalmat egyelőre június 30-ig, hogy addig megfelelő döntések születhessenek. Ami pedig a magyar termelőket érinti, Nagy István úgy fogalmazott: „nem adtuk fel a küzdelmet, hogy a magyar gazdák is kártérítéshez jussanak.”

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: illusztráció