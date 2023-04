Pályaorientációs táborokat szerveznek általános iskolásoknak Csongrád-Csanád vármegyében

Öt városban szervez közösen nyári pályaorientációs táborokat a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum és a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) – tájékoztatta a köztestület az MTI-t.

A június végén induló programokon Hódmezővásárhelyen, Szegeden, Makón, Szentesen és Csongrádon mutatják meg a szakmák világát az általános iskolás tanulóknak. A résztvevők üzemlátogatásokon, informatikai foglalkozásokon, illetve színes, interaktív programokon vehetnek részt június 21. és augusztus 27. között.

A diákok több tucat olyan szakmát ismerhetnek meg, amelyet a szakképzési centrum intézményeiben sajátíthatnak el. Az informatikával, robotikával és digitalizációval kapcsolatos ismeretek mellett olyan klasszikus szakmákba is betekintést kaphatnak, mint a szakács, fodrász, kozmetikus, pék vagy éppen a festő, a villanyszerelő.

A közleményben idézik Kőkuti Attilát, a CSMKIK elnökét, aki kiemelte, hosszú évekre nyúlik vissza a két szervezet együttműködése, amelynek egyik fontos eleme a táborok szervezése.

Kifejtette, a munkaerőpiacról nagyon sok szakember hiányzik, éppen ezért a kamara elemi érdeke és feladata, hogy ez a tendencia megváltozzon – ebben kulcsszerepet játszik a szakképzés.

A táborokban olyan helyekre mennek el a gyerekek, ahol láthatják az egyes szakterületek működését, és ez hasznos tapasztalatként szolgálhat a pályaválasztás során. Hosszútávú cél a szakmai utánpótlás megteremtése, hiszen enélkül öt-tíz éven belül nem lesz elegendő szakember a vállalkozások számára – mondta.

Kőkuti Attila kitért arra is, a kamara saját nyári táborokat is szervez két korcsoportnak, hiszen fontos, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedjenek a robotikával, mert az ő életükben meghatározó szerepet tölt majd be ez a terület.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Derencsényi István)