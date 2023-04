Hollik István: Folyamatosan gurulnak a dollárok a baloldalhoz

Súlyos baloldali visszaélések gyanújára figyelmeztet az Állami Számvevőszék elnöke

Súlyos visszaélések és törvénysértések gyanújára figyelmeztetett az Állami Számvevőszék a baloldal kampányfinanszírozása kapcsán – ezt mondta a parlament gazdasági bizottságának elnöke a Kossuth Rádióban. Bánki Erik szerint a feltárt problémák a vártnál hosszabb vizsgálatot igényelnek, és ebbe be kell vonni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is, mert az ellenzéki pártok által benyújtott számlák alapján az adócsalás, adóelkerülés gyanúja is fennáll.

Belföld