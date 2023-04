Elkezdődött a Magyarország Szépe verseny – idén is a legszebb magyar lányt keresi a zsűri. Több mint százan mutatkoztak be a válogatóban, ahonnan húszan juthatnak tovább a felkészítő táborba. A döntős lányok a Duna élő show-jában versengenek majd a koronáért, és a világdöntőben való részvételért.

Több mint száz lány vonult fel bikiniben a kifutón a Magyarország Szépe verseny idei válogatóján. A jelentkezőket egy szakmai zsűri értékelte.

Nemcsak az esztétikus külső és arányos testalkat, hanem a személyiség is számít egy szépségversenyen. A lányoknak ezért különböző kérdéseket is feltettek az ítészek. Arra is kíváncsiak voltak, hogy ki mennyire talpraesett.

A 2021-es szépségkirálynő, Tótpeti Lili is helyet kapott a zsűriben. Azt mondja: a koronával járó népszerűség átalakította az életét. „Teljesen megváltozott az életem. Rengeteg sok új ajtó nyílt ki előttem és sok lehetőséggel és élménnyel gazdagodtam” – mondta Tótpeti Lili.

Merő Péter divattervező is a zsűri tagja. Úgy véli, a természetes kisugárzás mellett a magabiztos jelenlét is fontos ebben a versenyben.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. tartalomfejlesztésért felelős igazgatója, Kárász Róbert is az ítészek között foglal helyet. Azt mondja: a szépség szubjektív, ezért fontos szerinte, hogy az összkép mit vált ki a közönségből.

A nap végén csak húsz lány juthatott tovább.

Hamarosan az is kiderül, hogy a szakmai zsűri döntése alapján, kik költözhetnek be a felkészítő táborba. Ott kialakul a legjobb 16 mezőnye, amelynek tagjai a Duna élő show-jában versengenek majd a legszebbnek járó Miss World Hungary címért és koronáért, valamint a világdöntőben való részvételért,

ahol több mint 70 ország versenyzője méretteti meg magát.

A verseny célja, hogy a szépséget a jótékonyság szolgálatába állítsa. Ezért a leendő szépségkirálynőnek egy jó ügyet kell felkarolnia.

A kiemelt kép: A 2021-es szépségkirálynő, Tótpeti Lili