Varga Mihály: Újabb beruházás jött létre a déli országrészben

A magyar gazdaság elmúlt évtizedes sikere és válságállósága nem pusztán kormányzati, hanem a magyar emberekkel és vállalkozásokkal közösen elért eredmény – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a Merkbau Zrt. 2,5 milliárd forintból megvalósult asztalos- és ácsüzemének átadó ünnepségén, Kiskunhalason.

A tárcavezető kiemelte: a kormány megőrzi a magas foglalkoztatottságot, alacsonyan tartja a munkanélküliséget, a beruházásokat pedig oda irányítja, ahol azokra a legnagyobb szükség van.

A beruházást a kormány 1 milliárd forinttal segítette a nagyvállalati beruházási támogatási programban – tette hozzá a miniszter.

Úgy fogalmazott, a gazdaságpolitika nem lehet öncélú, a magyar emberek és vállalkozások előre jutását és védelmét kell szolgálnia.

A pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság egyik legnagyobb sikere a beruházásokon és fejlesztéseken túl az, hogy az elmúlt időszakban a válságállósága is megerősödött. A kormány arra törekszik, hogy a magyar gazdaság a könnyebb és szerencsésebb időszakok után, a váratlanul rátörő folyamatokkal is meg tudjon birkózni – fogalmazott.

Emlékeztetett: 2008-ban az IMF, a Nemzetközi Valutaalap közel 20 milliárd dolláros hitellel segített Magyarországon. Varga Mihály szerint, ha külső segítség nélkül is meg tud az ország birkózni a válságokkal, akkor „tettünk valamit azért, hogy biztonságosabb legyen az élet”.

Természetesen a magyar ember nemcsak arra vágyik, hogy a válsággal szemben ellenállóbb legyen az ország vagy a munkahelye, hanem arra is, hogy előrébb tudjon jutni – tette hozzá.

A pénzügyminiszter felidézte: Magyarország 62 százalékos szintjével az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjén állt a csatlakozásakor, jelenleg azonban már 77 százaléknál tart.

Az elmúlt tíz évben 10 százalékot tudott előre lépni a listán, megelőzve Portugáliát, Görögországot, és visszaelőzve Szlovákiát. Mint mondta: összességében javult a relatív pozíciója az országnak, miközben sikerült létrehozni egymillió új munkahelyet is.

Varga Mihály úgy fogalmazott, ha a magyar emberek hisznek a munkaalapú társadalomban, ahol a munka jövedelmet tud termelni, és ezáltal biztosítani a családok megélhetését, akkor abban is hinni kell, hogy a több munkahely és kisebb munkanélküliség segíti az ország előre jutását.

A pénzügyminiszter felidézte az 1990 óta működő Merkbau 15 telephelye országos szinten több mint 400 embernek ad munkát, és a most nyújtott támogatás lehetővé teszi, hogy egy új épületasztalos- és ácsüzemmel, egy magas raktárral és a remények szerint új napelemparkkal is bővüljön az energiahatékonyság érdekében a cég portfóliója.

Varga Mihály elmondta: Bács-Kiskun vármegye nagyon sokat lépett előre az elmúlt időszakban, de a munkanélküliség még mindig némileg az országos átlag fölött van, tehát szükség van a jövőben is a Merkbauhoz hasonló beruházásokra, fejlesztésekre.

Hangsúlyozta: a polgári kormány a jövőben is támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek a gazdaság erősítésén önerőből is szerepet vállalnak, beruháznak, innovációkat hajtanak végre. A kormány azon dolgozik, hogy a magyar gazdaság azon a sikeres felzárkózási pályán maradjon, amelyen az elmúlt tíz esztendőben is haladt – tette hozzá a pénzügyminiszter.

Bányai Gábor, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, fideszes országgyűlési képviselő a térség egyik ékkövének nevezte a Merkbau Zrt.-t, hiszen a környék szinte legnagyobb foglalkoztatójaként a 2021. évi gazdasági adatok alapján a vármegye TOP 100 listájának tizenkettedik helyén áll.

A kormánybiztos szerint a cég tevékenysége, termelési kapacitása, valamint az új ötletek és az innováció szempontjából is minden arra utal, hogy a Merkbau a jövőben is a legjobbak között lesz.

Knáb János, a Merkbau Zrt. igazgatóságának elnöke felidézve a cég elmúlt 30 éves történetét elmondta: vállalkozásuk legnagyobb beruházását jelenti a most megünnepelt fejlesztés.

A betonacél üzemüket 24 méter hosszan darupályával és egy 5 tonnás daruval bővítették. Az acélszerkezet gyártó üzemet szemcseszóró, illetve festőkabinnal fejlesztették, illetve a jövőben egy 8 tonnás daru is segíti a munkát. A pályázat keretében megépült továbbá egy magasraktár, és sikerült beszerezniük néhány önjáró teleszkópos emelőgépet is.

A projekt legfontosabb elemének nevezte a CNC-vezérelt gépparkkal rendelkező épületasztalos- és ácsüzem kialakítását, amely révén a Merkbau Zrt. MerkWood márkanéven elindította a faépítészeti üzletágát.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Merkbau Zrt. értékesítésből származó nettó árbevétele 2020-ban 10,2 milliárd forint, míg 2021-ben mintegy 36,8 milliárd forint volt. Az árbevétel szinte teljes egészében belföldi értékesítésből származott. A vállalat adózott eredménye 2021-ben 2,19 milliárd forintot, míg 2020-ban közel 1 milliárd forintot tett ki.

A kiemelt képen Varga Mihály pénzügyminiszter beszédet mond a Merkbau Zrt. új üzemének átadásán Kiskunhalason 2023. április 14-én. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)