Retró hétvégét tart a MÁV-START és a Volánbusz

Retró hétvégét tart a MÁV-START: szombaton és vasárnap a régi korok járműveivel utazhatnak az érdeklődők a Miskolc-Tornanádaska vonalon, a Mátra InterRégió vonatokban pedig egy BVmot villamos motorvonatot is forgalomba állítanak. A Volánbusz szombaton szintén Retró Napra várja Hatvanban a buszközlekedés szerelmeseit.

A MÁV Zrt. MTI-hez eljuttatott pénteki közleménye szerint ebben az évben is megrendezik a már hagyományos retró hétvégéket. Az első alkalommal, április 15-én és 16-án a Miskolc–Tornanádaska vonalon két retró szerelvény is forgalomba áll. Az M41-es, becenevén Csörgő dízelmozdony az 50 éves évfordulójára szervezett rendezvénysorozat első programjaként közlekedik majd a Miskolc-Tornanádaska vonalon korhű személykocsikkal. Az egyik szerelvény három fülkés poznani (Bo és Bko 20-37), a másik kék festésű Bhv kocsikból (20-07) áll majd, utóbbiban lesz egy, a közelmúltban felújított különleges retró Dalida üléshuzatos Bhrv (20-05 503) jármű is – emelik ki a közleményben.

A MÁV-START – a Volánbusz hatvani rendezvényéhez kapcsolódva – a Samu becenévre hallgató, magyar gyártmányú BVmot villamos motorvonatot állítja forgalomba a Keleti pályaudvar és Gyöngyös között közlekedő Mátra InterRégió szerelvényekben. Hatvan vasútállomás és a Volán-telep között ezen a napon a rendezvény időszakában külön autóbuszjárat közlekedik, amely a Budapest felől délelőtt érkező, illetve délután Budapestre induló Samu szerelvényhez csatlakozik. A részletekről és a menetrendről a vasúttársaság honlapján lehet tájékozódni.

A Volánbusz szombati Retró Napjának fő attrakciója a kívül-belül teljesen felújított Ikarus 30-as bemutatása lesz, a „Nejlon Piroska”-ként ismert típus volt az Ikarus első, tömegesen gyártott járműve. A II. világháború utáni évtizedben a kistelepüléseket ezekkel a buszokkal kapcsolták be az ország vérkeringésébe, mára a hatvani rendezvényen újra megcsodálható példány maradt az utolsó működőképes 30-as típus az országban – írják a közleményben.

A hatvani retró napon ott lesz a „Bikarus” becenévre hallgató emeletes autóbusz is, amely öt évtized után újult meg. Az Ikarus 556-os tavaly áprilisban mutatkozott be Hatvanban, majd az október 23-i hétvégén visszakerült Pécsre, ahol 1969 és 1976 között teljesített szolgálatot. A nosztalgiaflotta ékkövei mellett számtalan veterán járművel, illetve a 24 egykori megyei busztársaságnak emléket állító pop-up kiállítással, filmvetítéssel és kerekasztal-beszélgetéssel várják az érdeklődőket.

Részletek a volanbusz.hu oldalon találhatók.

A kiemelt kép illusztráció.