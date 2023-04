Orbán Viktor: Jó a viszony az amerikaiakkal, de szokatlan a plakátokon való véleményképviselet

Nem Magyarországgal szembeni amerikai szankciókról van szó, hiszen a listán 34 magányszemély található, akik között egyetlen magyar van, de más uniós személyek is rajta vannak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggel, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő szerint a banknak lehetett volna komoly szerepe, – így gondolták más uniós országok is – de a szankciók miatt a működése ellehetetlenült, ezért Magyarország további részvétele értelmetlenné vált és kiléptünk a Nemzetközi Beruházási Bankból.

Jó a viszonyunk az amerikaiakkal, az Egyesült Államok a barátunk és fontos szövetségesünk is. Elsősorban katonai ez a szövetség, de az alapvető filozófiai hitek is megegyeznek – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a gazdasági kapcsolatok is egy sikertörténet képét mutatják, hiszen soha ilyen magas nem volt az amerikai vállalati jelenlét Magyarországon, mint ma.