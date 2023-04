Így spórolhatunk a rezsin a tél elmúltával is

Vásároljon LED izzókat, álljon át a napelemes rendszerrel kombinált elektromos fűtésre, újítson be okos termosztátot – csökkents az energiafelhasználásodat! Lépten nyomon szembesülünk az ilyen zöldítő mantrákkal, amelyeket valóban érdemes gyakorolni, sőt, gyakorlatba is átültetni, ha környezet- és pénztárcakímélő energiatakarékosságra szeretnénk törekedni.

A szakértők is azt hangoztatják, ami egyébként magától is értetődő, hogy a fel nem használt energia a legolcsóbb, tehát az energiahatékonysági beruházások a tartós rezsicsökkentés legjobb eszközeiként is értelmezhetőek.

A kiadások megnyirbálására az okos termosztát is (jó) példát szolgáltat, amelynek a beszerzése egyszerű, mégis fontos lépés energiatudatosság és költséghatékonyság szempontjából. A téma szakértő szolgáltatója, a Daniella Villamosság felmérése szerint egy ilyen eszköz alkalmazásával éves szinten 15-30 százaléknyi fűtést takaríthatunk meg: ez egy átlagos, 70 négyzetméteres társasházi lakás vonatkozásában valahol 20-40 000 Ft spórolást jelenthet attól függően, mennyire fagyos, vagy épp enyhe a tél. Az okos termosztát ráadásul könnyen kezelhető, egyszerűen állíthatjuk be rajta a különféle helyiségek fűtését, valamint távolról is vezérelhetjük – ügyesen alkalmazkodik mindennapi szokásainkhoz.

Fontos megjegyezni, hogy nem csupán a fűtésrendszer korszerűsítésével spórolhatunk – komplex okosotthonrendszerek telepítésével nyári időszakban az ingatlanunk hűtése, klimatizálása is automatizálhatóvá válik, és az itt elvesztegetett energiamennyiség is csökkenthető! Például egy nyitva felejtett ablak leállíthatja a működő klímaberendezést, hogy ne az udvart hűtsük.

Az okos otthon nem luxus kérdése

Az okos otthon ma már nem elsődlegesen a komfortról vagy a luxusról szól. Az automatizálás és az eszközök összehangolása fokozott energiahatékonysággal jár, ami a havi kiadásainkat csökkenti, míg az ingatlanunk forgalmi értékét növeli. Otthonunk megteremtése vagy modernizálása kapcsán jövőbe mutató megoldások alkalmazására ösztönözhetnek bennünket a 2023-ban elérhető állami támogatások is, valamint a szakértői segítség és felszereltség is hozzájárul életterünk korszerűsítéséhez és a környezetünk tehermentesítéséhez.

A családi vállalkozásból induló Daniella Villamosság a programokban előírt követelmények megvalósítása érdekében ingyenes technológiai tanácsadással, komplex árajánlatkidolgozással és kiváló minőségű és árszintű termékekkel látja el mindazokat, akik környezettudatos szemléletmód szerint alakítják otthonukat. Többek közt olyan aktuális kérdésekre ad választ és komplett rezsicsökkentő megoldásokat, mint, hogyan vegyünk vissza villamosenergia fogyasztásunkból? Miért gazdaságosabb az elektromos fűtés, mint a gáz? Hogyan tudunk javítani otthonunk energetikai besorolásán a fűtési és a világítási rendszer átalakításával? Hogy tudunk többet kihozni a kevesebből?

Ha villanyszámlánk csökkentéséről van szó, legjobb barátaink lehetnek a modern LED izzók és panelek, nem beszélve a komfort szempontjából sem utolsó, energiatakarékos és költséghatékony, intelligens világításvezérlésről, melyet mozgás-, jelenlét- vagy akár fényerőszabályozóval is összekapcsolhatunk.

A legegyszerűbb megoldást az okoscsatlakozók kínálják a takarékoskodásra. Ezek az eszközök programozhatóak, automatikusan képesek egy adott időszakra lekapcsolni a csatolt berendezéseket, telefonnal ki-be kapcsolhatóak, azaz leválaszthatóak az elektromos hálózatról, ezáltal nulla energiát fogyasztanak. Egy megfelelő rendszer ráadásul az egyes eszközök energiafelhasználásának mérésére is képes, és, ha energiafogyasztásunk csökkentéséről van szó, nyilván könnyebben tudunk cselekedni, amikor már látjuk, melyik eszközünk eszik több áramot, mondjuk a mosógép vagy a tévé.

Az elektromos fűtés – napelemes rendszerrel kombinálva – gazdaságosabb megoldást jelent, mint a földgázzal működő berendezések. Alacsony fenntartási költséggel jár, zajtalan, elektroszmog mentes, és persze, környezettudatos. Komplett rendszeren túl az elektromos fűtőtesteket kiegészítőként is használhatjuk, például a lakáson belüli hőkülönbség kiegyenlítésére, amellyel a hűvösebb helyiségekben megelőzhető például a penészedés problémája, valamint a komfortérzetet is szolgálják.

Az okos eszközökre nem kell kényszermegoldásokként tekintenünk – a technológiai újítások, az olyan rendelkezésre álló támogatások, mint a CSOK, a falusi CSOK, a babaváró, hitelelengedés, a kamattámogatott CSOK hitel, az ÁFA-visszatérítés, vagy a lakásvásárlás illetékmentessége, valamint a szakértői segítség igénybevételével új lehetőségekként értelmezhetjük őket, amelyek fenntarthatóbb, gazdaságosabb jövőbe vezetnek bennünket.

„Napjainkban az élet szinte minden területén „okos” eszközöket és ezekhez köthető automatizmusokat alkalmazunk. Ilyen lehet egy kapunyitás, vagy akár a mobiltelefonunkkal összekötött okosóra alkalmazása is. Miért tartózkodnánk az otthonunk „okosításától”, főleg, ha ezeknek a megoldásoknak köszönhetően jelentős mennyiségű energiát, ezzel együtt pénzt takaríthatunk meg? Otthonaink villamossági korszerűsítése mára már bőven túlmutat az elavult kapcsolók, csatlakozóaljzatok vagy a villamoshálózat cseréjén, melyek fontos biztonsági lépések is. Modern otthonautomatizálási megoldásokkal költséghatékony módon válhatunk tudatos villamosenergiafelhasználókká, és spórolhatunk meg rengeteg energiát – a Daniella Villamosságnál többek között ebben a témakörben is igyekszünk támogatni partnereinket” – mondja Nagy Tamás, a cég marketing- és kommunikációs vezetője.